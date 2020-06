Agenciji za okolje zmanjkalo denarja za odškodnine rejcem

Ministrstvo za okolje in prostor tvega nove proteste rejcev drobnice v Ljubljani. Agenciji za okolje (Arsu), ki spada pod njegovo okrilje, je namreč že na polovici leta zmanjkalo denarja za izplačilo odškodnin za škode, ki so jih povzročili medvedi in volkovi. Denar je pošel tudi zaradi preusmeritve dela namenskih sredstev za ukrepe zoper epidemijo covida-19.»Agencija za okolje je trenutno brez sredstev za izplačevanje odškodnin po zavarovanih vrstah. Do konca maja smo zahtevke še reševali in obveščali oškodovance o prejemu finančnih sredstev; ta bodo na njihove račune nakazana v 30 dneh od izdanega obvestila,« ...