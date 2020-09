Attenborough je med pandemijo sedel na vrtu in se pridružil instagramu

Pripravlja tudi knjigo in dokumentarec

Prevelika agresivnost okoljevarstvenikov ni na mestu

David Attenborough skupaj s predsednikom britanske vlade Borisom Johnsonom na februarski konferenci o podnebnih spremembah. FOTO: Pool New/Reuters

Svetovno znani okoljevarstveni veteran in zvezda televizijskih dokumentarcev o naravije te dni v pogovoru za BBC dejal, da mu med prepovedjo gibanja med pandemijo koronavirusa ni bilo dolgčas in da mu ni bilo hudega.Prvič po dolgem času je imel dovolj časa, da je zgolj sedel na svojem vrtu in poslušal ptice, prejšnji teden pa se je pri svojih štiriindevetdesetih letih pridružil instagramu in v rekordnih nekaj urah dosegel milijon sledilcev. Do sedaj si je njegov prvi nastop na instagramu ogledalo že več kot sedemnajst milijonov uporabnikov.Po besedah ljudi, ki so mu blizu, Attenborough sicer ni ljubitelj novih medijev in družabnih omrežij. »Toda problemi, ki me skrbijo, so tako pomembni, da bom za to, da opozorim nanje čim širši krog ljudi, uporabil katerikoli medij,« je dejal v intervjuju. Seveda gre za naravo in naš planet. »Kot vsi vemo, je svet v težavah. Celine so v plamenih, ledeniki se topijo, koralni grebeni umirajo, ribe izginjajo iz naših oceanov. Seznam se daljša kar naprej. Toda vemo, kaj je treba storiti in v naslednjih tednih bom posnel sporočila, v katerim bom razložil, kaj so težave in kako se lahko spopademo z njimi,« je dejal v svojem prvem videu na Instagramu.Poleg poslušanja ptic in nastopanja na instagramu je v mesecih omejenega gibanja zaradi koronavirusa še vedno čili okoljevarstvenik pripravljal tudi knjigo z naslovom Življenje na našem planetu in istoimenski dokumentarec za Netflix.Predvsem odličen odziv na njegov nastop na instagramu mu daje upanje, da veliko mladih skrbijo podnebne spremembe in da se bodo aktivno zavzeli za to, da jih ustavijo, pravi. »To je njihov svet in njihov jutri. Mene ne bo več tu, oni bodo. In če ne bodo prepričani, da je ohranjanje narave pomembno, mi zdaj samo zapravljamo čas. Sem pa počaščen, ker mnogi poslušajo, kaj jim ima povedati starina, kot sem jaz.«Ne podpira pa preveč napadalnih taktik za širjenje podnebnega sporočila, kot jih v zadnjem času uporabljajo na primer aktivisti organizacije Extinction Rebellion: »Do vseh ljudi, s katerimi skupaj tvorimo našo skupnost, moramo biti spoštljivi. Iti v takšne skrajnosti, da bi preprečevali nedolžnim ljudem opravljati njihovo vsakdanje delo, je resna stvar in lahko veliko ljudi odvrne od akcije, za katero se zavzemamo.«V intervjuju je še ocenil, da britanska vlada ob vprašanju nujnosti boja proti podnebnim spremembam »izpušča prave glasove«. Kitajska se po njegovem premika v pravo smer, glede ZDA pa je dejal, da se strinja, da je z vidika okoljevarstva njihova trenutna politika katastrofalna. »A tako je. Ta človek je bil izvoljen in to bomo morali vsi skupaj prestati.«