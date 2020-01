FOTO:Avstralija: podoba naše prihodnosti

Gozdni požari v južni in jugovzhodni Avstraliji, najhujši v zgodovini te države, so bili tako siloviti, da so ustvarili lastno vreme. Ali lahko tako obsežni požari – njihov dim je obkrožil Zemljo – in druge naravne katastrofe, kot so izbruhi ognjenikov, spremenijo globalno vreme, globalno klimo ter povzročijo ohladitev ali segretje ozračja, sušo na enem in poplave na drugem koncu sveta, lakoto, politično nestabilnost, strmoglavljenje vlad, revolucije? V ognjenem infernu, ki divja od septembra lani in mu kljub dežju še ni videti konca, je zgorelo sto tisoč kvadratnih kilometrov površin – območje, veliko za pet ...