    Okolje

    Avtocestni mejni prehod Fernetiči je spet odprt in prevozen proti Italiji

    Megla močno zmanjšuje vidljivost med Razdrtim in Senožečami, zato vozite previdno.
    Debelina ledene obloge bo predvidoma lahko dosegla okoli pet milimetrov. FOTO: Voranc Vogel/Delo
    Debelina ledene obloge bo predvidoma lahko dosegla okoli pet milimetrov. FOTO: Voranc Vogel/Delo
    STA
    9. 1. 2026 | 10:15
    9. 1. 2026 | 11:23
    1:19
    Mejni prehod Fernetiči na avtocesti Gabrk–Fernetiči, ki je bil zaradi vremenskih razmer v Italiji zaprt v obe smeri, je spet odprt in ponovno prevozen proti Italiji. Preklicali so tudi izločanje tovornih vozil pred priključkom Sežana vzhod proti Italiji, poroča prometnoinformacijski center. Megla močno zmanjšuje vidljivost med Razdrtim in Senožečami, zato vozite previdno.

    Danes čez dan in ponoči so ponovno napovedane padavine, deloma dež, deloma sneg. Zaradi nizkih temperatur bodo lahko na posameznih odsekih ceste poledenele in zasnežene. Na pot se ne opravljajte brez obvezne zimske opreme. Vožnjo prilagodite razmeram na vozišču, pozivajo na prometnoinformacijskem centru.

    Prepoved za priklopnike in polpriklopnike velja na cesti Ajdovščina-Col-Črni Vrh-Godovič in hrvaški strani mejnega prehoda Vinica.

