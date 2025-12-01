V jugovzhodni Aziji zaradi uničujočih poplav več kot 1000 mrtvih

Uničujoče poplave v jugovzhodni Aziji so v zadnjem tednu terjale več kot tisoč življenj, poroča Guardian. Močni, dolgotrajni nalivi so zajeli celotno Šrilanko, velik del Sumatre, južno Tajsko in severno Malezijo. Na Šrilanki in v Indoneziji so aktivirali vojaške enote, ki bodo pomagale prizadetim v naravni katastrofi.

Indonezijski predsednik Prabovo Subianto je dejal, da je najhujše mimo oziroma da vsaj tako upa. Prioriteta vlade je, da prizadetim dostavijo potrebno pomoč, predvsem pa omogočijo dostop do vasi, ki so odrezane od sveta. Prabovo se srečuje s pritiskom, da razglasi izredno stanje. Poplave in zemeljski plazovi so v Indoneziji terjali najmanj 502 smrtni žrtvi, 508 ljudi pa je pogrešanih, kažejo zadnji podatki tamkajšnje agencije za naravne nesreče.

Število smrtnih žrtev v Indoneziji je največje po hudem potresu leta 2018, ki je na otoku Sulavesi zahteval več kot 2000 življenj. Vlada je na prizadeta območja odposlala tri bojne ladje s humanitarno pomočjo in dve ladji z zdravstvenim osebjem in pripomočki. Večina poti na kopnem ostaja neprehodnih.

Indonezijski vojaki na Sumatri poskušajo odstraniti posledice poplav. FOTO: Willy Kurniawan/Reuters

Izredno stanje na Šrilanki

Na Šrilanki je predsednik Anura Kumara Disanajake medtem razglasil izredno stanje in prosil za mednarodno pomoč. Za dostop do najbolj prizadetih območij uporabljajo vojaške helikopterje. Na otoku je zaradi posledic ciklona Ditva umrlo najmanj 340 ljudi, so pristojni sporočili v ponedeljek, številni so pogrešani. »To je največja in najzahtevnejša naravna katastrofa v naši zgodovini,« je dejal predsednik in dodal, da bodo zgradili boljšo državo, kot je bila prej.

Padavine so na Šrilanki ponoči ponehale, vode se počasi umikajo. Kljub temu je nastala neizmerna gmotna škoda, katere vrednost še ocenjujejo. Reševalnim ekipam je namreč šele pred kratkim uspelo odstraniti podrta drevesa in blato z nekaterih glavnih poti.

Pogled iz zraka na poplave v Padangu na zahodni Sumatri FOTO: Aidil Ichlas/Reuters

Šrilanko je prizadela najhujša naravna nesreča od leta 2004, ko je cunami zahteval okoli 31.000 življenj, več kot milijon ljudi pa je ostalo brez domov.

Monsuni in čedalje hujše tropske nevihte so povzročili ene najbolj uničujočih poplav v zadnjih letih po vsej jugovzhodni Aziji. Več sto ljudi je mrtvih ali pogrešanih tudi v Maleziji in na Tajskem.