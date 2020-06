FOTO:Bele ponjave za zaščito ledenika

FOTO: Miguel Medina/AFP

Ledenik Presena na severu Italije se v zadnjih desetletjih pospešeno tali. Pozimi je priljubljeno med smučarji, poleti pa ga prevzamejo okoljevarstveniki. Prekrijejo ga namreč z belimi ponjavami, da bi tako čim bolj ublažili posledice globalnega segrevanja.»Ledenik se krči, zato skušamo pokriti kar se da največ,« je za francosko tiskovno agencijo pojasnil, vodja podjetja Carosello-Tonale, ki opravlja dela. Leta 2008, ko so začeli s projektom, so pokrili okoli 30.000 kvadratnih metrov, zdaj že okoli 100.000.Ponjave so narejene iz posebnega materiala, ki odbija sončno svetlobo, zato so pod njimi temperature nižje.Dela potekajo na nadmorski višini med 2700 in 3000 metri. Kose, velike 70 krat pet metrov, počasi razvijajo in jih na kraju šivajo skupaj, da toplota ne bi ušla pod njih, na koncu vse otežijo z vrečami s peskom.Ena ponjava po poročanju AFP stane do 400 evrov, ekipe pa jih nameščajo šest tednov. Prav toliko časa traja, da jih septembra znova odstranijo.