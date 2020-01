Besedo leta imamo, zdaj pa se pogovorimo o njej

Duh časa

Med predlogi, ki pa niso prišli med finaliste, so bili tudi mladi za podnebne spremembe. FOTO: Uroš Hočevar

Nebo je beseda, stara tisočletja. Primerjamo jo lahko s podobnimi besedami v grščini, stari indijščini ali v anatolskih jezikih. V indoevropskem prajeziku, ki so ga naši predniki govorili pred približno šestimi tisočletji, je sprva pomenila oblak ali meglo, v slovenščini, ki se je iz prajezika razvila v samostojen jezik, pa smo iz nje najprej oblikovali besedo nebesa, mnogo kasneje pa podnebje. Podnebje ni beseda, ki bi v slovenskem jeziku do pred kratkim igrala prav posebej pomembno vlogo zunaj strokovnih besedil. Bolj so nas zanimale druge stvari: ali bomo prišli v nebesa in kakšno bo jutri vreme. Vreme je bilo nekaj, kar se je dogajalo na domači njivi, po besedi podnebje pa smo pogosteje posegli takrat, ko smo opisovali tuje dežele – eksotične, drugačne in oddaljene, kjer ne govorijo slovensko. Govorili smo o tropskem podnebju, monsunskem podnebju ali puščavskem podnebju.

V zadnjih nekaj letih, posebej pa v letu 2019, se je to spremenilo. Najpogostejša beseda ob besedi podnebje je postala sprememba. Raba besedne zveze podnebne spremembe je približno tisočkrat pogostejša kot raba vsake od besednih zvez, ki vsebujejo besedo nebesa, na primer obljubljati nebesa, popeljati v nebesa, pot v nebesa. Dokončno smo se zavedeli, da podnebje ni nekaj, kar se dogaja drugje, ampak prav tu, na domači njivi. Morda so prav tu tudi nebesa, naša naloga pa ni, da poiščemo pot vanje, ampak da storimo vse, da jih ne bomo izgubili.



Avtorica: dr. Simona Klemenčič, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša, ZRC SAZU

Podnebnje je v ospredju tudi v drugih državal. Oxfordova beseda leta 2019 je climate emergency, izraz, ki označuje razmere, v katerih so nujni ukrepi za zmanjšanje ali ustavitev podnebnih sprememb. FOTO: Uroš Hočevar

