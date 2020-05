FOTO:Biotska pestrost je lahko tudi investicijska cokla

Ljubljana – Slovenija ima največji delež posebnih varstvenih območij med vsemi državami EU. Natura 2000 pri nas pokriva dobrih 37 odstotkov površin, na katerih biva več kot 235 zaščitenih vrst. A silna biotska pestrost zlasti investitorjem prinaša tudi omejitve. Ali je našo zavezo do EU sploh mogoče spremeniti?Ker ne gre za zavezo, temveč za zakonodajno obvezo, je ni mogoče spreminjati v tem kontekstu, pojasnjujejo na okoljskem ministrstvu (MOP), in prav v tem se »naravovarstvena« zakonodaja loči od podnebne, kjer se države same odločijo, katere zaveze so pripravljene sprejeti. »Gre za zakonodajno obvezo držav članic, ...