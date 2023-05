Bisfenol A v hrani predstavlja tveganje za vse prebivalce

V nadaljevanju preberite:

Evropska agencija za varnost hrane (Efsa) je v novi presoji varnosti bisfenola A, ugotovila, da izpostavljenost tej kemikaliji prek prehrane predstavlja zdravstveno tveganje za vse starostne skupine. Njegov dopustni dnevni vnos je zmanjšala za 20.000-krat glede na zdaj veljavno mejo.

Bisfenol A je osnovni gradnik polikarbonatne plastike – ta je prosojna in trda –, ki se uporablja pri proizvodnji številnih potrošniških izdelkov, med drugim tudi posod za shranjevanje hrane in plastenk za večkratno uporabo. Drugi primer uporabe bisfenola A je v proizvodnji epoksi smol, ki jih najdemo v zaščitnih premazih in oblogah pločevink za živila. Kemikalije, kot je bisfenol A, ki se uporabljajo v posodah za živila, lahko v zelo majhnih količinah prehajajo v hrano in pijačo, zato Efsini znanstveniki redno pregledujejo njihovo varnost in upoštevajo nove podatke.