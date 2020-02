Bistveno več stavb bo treba prenoviti

Predlagani nacionalni energetski in podnebni načrt, pa tudi evropski zeleni dogovor, cilja na obsežno prenovo stavb, do leta 2030 naj bi zmanjšale emisije kar za 70 odstotkov, glede na izhodiščno leto 2005. Stavbe bodo tako nosile glavno breme prehoda v nizkoogljično družbo, tudi namesto prometa. Veliko družb je še nedavno projekte pogodbenega financiranja izvajalo le za podjetja in večje javne stavbe, počasi pa se obračajo tudi na večstanovanjske stavbe in tudi individualne hiše.Pogodbeno financiranje je to, da v prenovo stavbe vloži izbrano podjetje, stanovalci pa določeno število let naložbo odplačujejo s prihranki. Z ...