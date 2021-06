Blato naše vsakdanje

V nadaljevanju preberite:

Termična izraba blata je bila predvidena že pred mnogimi leti, zato so nekatere večje čistilne naprave postavile gnilišča blata, v katerih proizvajajo metan za sušenje blata in dodatne potrebe po energiji. A odločitve za sežig ni bilo, tudi zato, ker se je vmes pojavila možnost poceni prevoza blata na Madžarsko, še mokrega in neobdelanega. To je bila idealna rešitev za vse občine in komunale, saj ni bilo treba vlagati v rešitve, ni bilo treba zvišati cen.