Boj proti podnebni krizi so zamenjale druge bitke

V dokumentu o prednostnih nalogah EU v prihodnjih petih letih, ki je pricurljal v javnost, evropski zeleni dogovor ni omenjen. Načrt za podnebno nevtralnost EU do leta 2050 je bil glavna prednostna naloga političnih voditeljev EU ob nastopu mandata leta 2019. Nove prioritete so obramba, varnost, migracije in konkurenčnost.

Podnebne spremembe, ki so bile v strateški agendi EU za obdobje 2019–2024 označene za »eksistencialno grožnjo«, so v novi agendi za obdobje 2024–2029 omenjene zgolj v zapisu, da se mora EU pripraviti na novo resničnost, ki izhaja iz teh sprememb. O okolju je govor zgolj v kontekstu spodbujanja »inovacij in poslovanja prijaznega okolja«, narava in biotska raznovrstnost nista omenjeni.