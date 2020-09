FOTO:Bolezni se še vedno širijo po vodi

Revni ljudje na podeželju imajo­ najslabši dostop do storitev, je za vso Evropo opozoril Oliver ­Schmoll iz Svetovne zdravstvene­ organizacije. Več drugih strokovnjakov na Vodnih dnevih, ki potekajo v Rimskih termah, je ­opozorilo, da pri nas največ tvegajo uporabniki malih vodovodov za od pet do 500 ljudi.Zdravniki in druga strokovna združenja se strinjajo, da so centralizirani vodovodni sistemi in čiščenje odpadne vode na prvem mestu pri preprečevanju širjenja nalezljivih bolezni. Kljub temu so v nekaj letih našteli skoraj 1000 žarišč nalezljivih bolezni, ki so jih povezali z vodo, na vseh straneh Evrope. Schmoll je ...