Brazilija na Cop30 oglašuje nizkoogljično govedino

Brez preobrazbe prehranskih sistemov v bolj prijazne do okolja, zdravja ljudi in bolj pravične ne bo mogoče omejiti globalnega segrevanja na 1,5 stopinje Celzija, tudi če opustimo fosilna goriva. Toda Brazilija, predsedujoča podnebni konferenci v Belému (Cop30), svojo kmetijsko-živilsko industrijo, ki je največja izvoznica govejega mesa in soje ter povezana z deforestacijo, predstavlja kot rešitev za podnebne spremembe, govedino pa kot nizkoogljično živilo.

Kmetijstvo ustvarja 74 odstotkov toplogrednih izpustov Brazilije. Medtem ko se izpusti zaradi krčenja gozdov zmanjšujejo, izpusti iz živinoreje naraščajo. Brazilija je največja izvoznica govedine, vsak peti kilogram je izvira iz te države. Na račun velike črede goveda je država tudi peta največja povzročiteljica izpustov metana, ki ima 80-krat močnejši toplogredni učinek od ogljikovega dioksida v 20-letnem obdobju.

Čeprav je država v lani objavljenem posodobljenem nacionalno določenem prispevku dokaj smelo napovedala, da bo do leta 2035 zmanjšala izpuste za 59 do 67 odstotkov glede na leto 2005, ne predvideva nobenih ukrepov za zmanjšanje izpustov metana iz kmetijstva. Ta sektor, zlasti govedoreja, je odgovoren za tri četrtine vseh brazilskih izpustov metana. Odsotnost ukrepov glede tega plina je posledica dolgoletnega zelenega zavajanja in lobiranja kmetijsko-živilske industrije, s katerim si je zagotovila privilegiran položaj z ohlapno zakonodajo in davčnimi olajšavami, razkriva poročilo Changing Markets Foundation.