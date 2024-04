Brez zajemanja ogljikovega dioksida ne bo razogljičenja

V nadaljevanju preberite:

Več sektorjev se ne more razogljičiti z uporabo elektrike, med njimi so zlasti cementna industrija in jeklarne, zato tudi evropska komisija v nedavnem sporočilu ugotavlja, da bo treba do leta 2040 zagotoviti zajem 280 milijonov ton ogljikovega dioksida, od tega dve tretjini uskladiščiti, tretjino pa uporabiti v druge namene. Zajemanje ogljika je tudi stroškovno najbolj ugodna rešitev, trdi stroka, le razvoj projektov ni tako hiter, kot bi bilo treba.

Veliko škode je načrtom za zajemanje in shranjevanje ogljikovega dioksida (CCS) povzročilo povezovanje s prizadevanji plinske in zlasti naftne industrije, da bi dobila vstopnico za podaljšanje življenja.