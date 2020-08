FOTO:Brezpredmetna sodba upravnega sodišča

Ljubljana – Civilna iniciativa, ki nasprotuje gradnji hitre ceste med priključkoma Novo mesto vzhod in Osredek, saj bi do 20.000 tovornjakov na dan vozilo nad njihovimi glavami, je bila uspešna s tožbo na upravnem sodišču. Sodba velja za postopek okoljevarstvenega soglasja na agenciji za okolje (Arso), medtem pa je Dars začel integralni postopek pridobitve gradbenega dovoljenja, ki ga vodi ministrstvo za okolje in prostor (Mop).Upravno sodišče je ugodilo tožbi, ki jo je v zvezi z izdajo okoljevarstvenega soglasja za gradnjo prve etape ceste tretje razvojne osi – jug v Novem mestu vložila krajevna civilna iniciativa 3ROS – ...