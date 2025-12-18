Z ognjem, metanjem krompirja in jajc sporočili, da ne bodo žrtveno jagnje

Jezni evropski kmetje protestirajo proti prostotrgovinskemu sporazumu med EU in državami južnoameriškega trgovinskega bloka Mercosur.

Okoli deset tisoč jeznih kmetov je političnim odločevalcem v Bruslju z ognjem, metanjem krompirja in jajc sporočilo, da ne pristajajo na znižanje denarja za kmetijstvo v predlogu prihodnjega evropskega proračuna, in da ne bodo žrtveno jagnje prostotrgovinskega sporazuma med EU in državami južnoameriškega trgovinskega bloka Mercosur. Policija se je nadnje spravila s solzivcem in vodnimi topovi. Voditelji držav članic na vrhu EU še razpravljajo o podpori kontroverznemu sporazumu, ki ga zagovorniki vidijo kot rešitev za povečanje konkurenčnosti evropskega gospodarstva in zmanjšanje odvisnosti od Kitajske in ZDA. Dogovoru, o katerem pogajanja potekajo že 25 let, odločno nasprotuje Francija, ki želi zavarovati interese svojih kmetov – je najmočnejša evropska kmetijska velesila –, hkrati pa ...