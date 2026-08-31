Čas se izteka: se bo Slovenija pridružila tožbi proti deregulaciji GSO?

Čas za ukrepanje zoper začetek izvajanja evropske zakonodaje, ki prinaša deregulacijo nove generacije gensko spremenjenih rastlin, se izteka, opozarja koalicija organizacij pridelovalcev, potrošnikov in širše civilne družbe. Svarijo, da bodo nova pravila povečala moč korporacij na račun pravic kmetov in potrošnikov ter zmanjšala prehransko suverenost Slovenije, zato so kmetijsko ministrstvo pozvali k pridružitvi ničnostni tožbi proti novi zakonodaji na sodišču EU. Ministrstvo se, sodeč po odzivu, tožbi ne namerava pridružiti. Evropski parlament je 17. junija sprejel uredbo o rastlinah, pridobljenih z nekaterimi novimi genomskimi tehnikami, in izdelkih iz njih. Uredba je bila objavljena v uradnem listu Evropske unije 26. junija. Veljati je začela 20 dni zatem, uporabljati pa naj bi se ...