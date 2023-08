»Če bi šla mama čez dvorišče, je ne bi bilo več«

Medtem ko se je v petek zjutraj na njegovi domačiji sprožil plaz, je bil Boštjan Reberšek že v gorenjevaškem gasilskem domu – kot predsednik prostovoljnega gasilskega društva je prvi dan in tudi še v soboto vodil obsežno gasilsko intervencijo.

»Hlev, v katerem je trenutno 20 glav živine, je močno poškodovan, ostrešje je uničeno. Uničeni so tudi traktorja in druga mehanizacija, ki je bila pod napuščem hleva,« je povedal Reberšek, ki je sicer zaposlen v podjetju Marmor Hotavlje. Poslopje je zavarovano proti vsem drugim nevšečnostim, razen proti zemeljskemu plazu. »Ne vemo, kaj zdaj. Verjetno bomo morali, tudi zaradi neperspektivnosti kmetovanja, to dejavnost kar opustiti,« se je v prihodnost kmetije zazrl sogovornik.

Boštjan Reberšek je vodil obsežno gasilsko intervencijo. FOTO: Špela Ankele/Slovenske novice

Takoj ko so padavine v Poljanski dolini ponehale, se je tudi na domačiji pr' Barbarč začela sanacija. Z dvorišča kmetije so tovornjaki včeraj, podobno kot dan pred tem, odstranili kakih 2000 kubičnih metrov zemlje, ki se je usula z griča. »Hvaležni smo za vso pomoč, ki so nam jo sosedje in prijatelji dali v preteklih dneh,« je družina Reberšek poudarila solidarnost dobrih ljudi.

»Sestra me je v petek okoli 7. ure zjutraj poklicala, ker je na hribu nad našo domačijo opazila razpoko, ki je nakazovala plazenje zemlje. Stopila sem na dvorišče in šla po spodnji strani mimo hleva, da si ogledam, kaj se dogaja. Potem pa se je za hlevom samo usulo,« je o zemeljskem plazu pripovedovala Boštjanova mama Minka. »Če bi šla čez dvorišče po drugi poti, me danes ne bi bilo več tu – bila bi zakopana pod tem kupom zemlje.«

Sireno sprožil na lastno pest

V Gorenji vasi so prve klice na pomoč dobili v petek že okoli 2. ure zjutraj. Takrat je zaradi silovitih padavin Poljanska Sora že naraščala. Dobri dve uri kasneje je že tako poplavljala, da je predsednik gasilskega društva na lastno pest sprožil sireno, ki je oznanjala splošno nevarnost. Reka je v petek zjutraj segala skoraj do dvorišča novega gasilskega doma, medtem ko je bila bližnja cesta že pod vodo, zato so gasilci že imeli težave, ko so z intervencijskimi vozili zapuščali garaže.

Na kmetiji pr'Barbarč se bojijo, da bodo morali po zemeljskem plazu kmetovanje opustiti. FOTO: Špela Ankele/Slovenske novice

Voda je bila ponekod celo tako visoka, da prek nje niso mogli z gasilskimi vozili, zato jim je na pomoč priskočil večji traktor. Z njim so v Sestranski vasi rešili nepokretno občanko, ki ji je voda že zalivala pritličje. »V prvih urah je bilo ogromno klicev na pomoč. Ena od naših ekip, ki so se prve odpravile reševat, je bila za kratek čas ujeta med vodami,« je začetek niza intervencij, ki se je nadaljeval tudi včeraj, opisal Domen Božičnik, poveljnik gorenjevaških gasilcev.

Minka Reberšek z vnukom Maticem; tudi on je, tako kot oče, prostovoljni gasilec. FOTO: Špela Ankele/Slovenske novice

Med tistimi gasilci, ki so bili ujeti med naraslimi vodami, je bil tudi vsestranski reševalec Jure Trlep, ki nam je včeraj na vprašanje, koliko časa je spal v zadnjih nekaj dneh, samo skomignil z rameni: »Ne preveč.«

In kaj je tisto, kar v Gorenji vasi zdaj potrebujejo? »Nujno in zelo hitro bi potrebovali stroje za odmaševanje kanalizacije. Nekaj jih imamo in so v pogonu, a zaradi velike razsežnosti bi jih potrebovali še precej več, in to že zdaj, ne šele čez dober teden,« so povzeli gorenjevaški gasilci, ki so v teh dneh našteli več kot 130 intervencij.

Na pomoč so jim priskočili tudi gasilski kolegi iz okolice in iz Selške doline. »Marsikateri člani prostovoljnih gasilskih društev so se samoiniciativno vrnili z dopustov, saj so čutili, da je tako prav,« je na srčnost številnih slovenskih gasilcev še opozoril poveljnik gorenjevaške prostovoljne gasilske čete.