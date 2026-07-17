Cigler Kralj pozdravlja odločitev sodišča o odstrelu medvedov

Minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj je pozdravil odločitev upravnega sodišča, ki je zavrnilo tožbo zoper dovoljenje za odstrel 206 rjavih medvedov. Okoljsko ministrstvo je ob tem pozval, naj pravočasno pripravi novo odločbo za leto 2027.

Na ministrstvu opozarjajo, da se nanje obračajo kmetijske organizacije in posamezni kmetje, predvsem s Kočevskega, Pivškega, območja Ilirske Bistrice, Brkinov in širšega dinarskega prostora, kjer beležijo več konfliktov med medvedi, ljudmi in kmetijsko dejavnostjo.

»Rjavi medved je pomemben del slovenske naravne dediščine in dokaz, da smo v Sloveniji uspeli ohraniti bogato biotsko raznovrstnost,« je poudaril Cigler Kralj. Obenem je dodal, da »ne more prezreti vse večjih posledic, ki jih preštevilna populacija povzroča kmetom in prebivalcem na prizadetih območjih«.

Po navedbah ministrstva naj bi trenutna številčnost medvedov že občutno presegala približno 800 osebkov, kar stroka navaja kot referenčno mejo za dolgoročno upravljanje. Minister meni, da je sodno zadržanje odvzema za leti 2025 in 2026 populacijo še povečalo. »Dolgotrajno zadržanje načrtovanega odvzema je populacijo dodatno povečalo, s tem pa tudi tveganje za škodne dogodke in nevarna srečanja z ljudmi,« je opozoril.

Največ škode medved povzroča v živinoreji in čebelarstvu, kjer napada drobnico, govedo in panje ter poškoduje ograje, zaščitne sisteme in drugo infrastrukturo.

Cigler Kralj zato zagovarja »odgovorno, strokovno utemeljeno in pravočasno upravljanje populacije«, ki bi hkrati varovalo vrsto, ljudi in pogoje za nadaljnje kmetovanje. Na ministrstvu dodajajo, da so zaščitni ukrepi nujni, vendar brez aktivnega upravljanja populacije sami ne zadostujejo.