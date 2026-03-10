Cilj je postati regijski center odličnosti za varstvo gozdov

Slovenske gozdove so v zadnjem dobrem desetletju prizadele številne vremenske ujme, ki so povečale njihovo ranljivost za škodljivce in bolezni. V prihodnosti bo zaradi pospešenega podnebnega segrevanja takšnih dogodkov še več, zato je gozdovom treba pomagati, da bodo oni pomagali nam. To bo naloga novega centra za semenarstvo, drevesničarstvo in varstvo gozdov, ki je zrasel poleg stavbe gozdarskega inštituta v Ljubljani.

Direktorica gozdarskega inštituta Nike Krajnc je center označila za največjo in najpomembnejšo investicijo za gozdarsko znanost in gozdarski inštitut v zadnjih 80 letih. V centru bosta dobila prostore dva oddelka gozdarskega inštituta. Prvi je oddelek za gozdno fiziologijo in genetiko, v okviru katerega razvijajo področji semenarstva in drevesničarstva. »Ti področji sta v 90. letih skorajda zamrli, v zadnjih desetih letih pa se zaradi podnebnih sprememb in z njimi povezanih ujm, ki so prizadele velika gozdna območja, kaže vse večja potreba po pomoči gozdu tudi na področju razvoja semenarstva in drevesničarstva,« je pojasnila Krajnčeva. Drugi je oddelek za varstvo gozdov, ki bo v celoti preseljen v novo stavbo. Z njim se bodo preselili tudi akreditirani laboratoriji in okoli 30 zaposlenih z gozdarskega inštituta.