Cilj ni le zgraditi cesto. Pripeljati mora do sodobnih kmetij

Mateja Čalušić je resor ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano prevzela na slabi polovici mandata vlade Roberta Goloba, potem ko je ta s položaja – uradno zaradi neustreznega ukrepanja ob aferi s prepovedanimi pesticidi v sadju – odslovil njeno predhodnico Ireno Šinko. Članica Gibanja Svoboda se je prenove področja lotila s pripravo svežnja sedmih zakonov, ki so na eni strani poželi odobravanje, na drugi pa sprožili val kritik in proteste kmetov. Pred zaključkom mandata Čalušićevo prihodnji teden čaka še en kmečki protest, ki je politično obarvan.

V pogovoru je beseda med drugim tekla o napetem odnosu s kmetijsko-gozdarsko zbornico, načrtu suhih zadrževalnikov v Spodnji Savinjski dolini, povečanju samopreskrbe z rastlinsko hrano, boljšem izkoristku denarja za kmetijstvo in podeželje, ki ga bo v prihodnjem evropskem proračunu manj, in o sporazumu EU-Mercosur.