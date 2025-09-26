Civilna družba vladi: namesto orožja vlagajte v zeleni prehod in javne storitve

V nadaljevanju preberite:

V civilni družbi je dozorelo spoznanje, da je zeleni prehod lahko uspešen le, če bo povezal okoljski boj z bojem za delavske pravice. V novonastalo Mrežo za pravičen zeleni prehod se je povezalo deset nevladnih organizacij, sindikatov, kolektivov in iniciativ, ki so predstavili zahteve. Med ključnimi so krepitev javnega potniškega prometa, odprava subvencij za fosilna goriva ter davek na najpremožnejše in luksuz. Vlado pozivajo tudi, naj odstopi od zavez za večanje vojaških izdatkov. Ta denar naj raje nameni za pravičen zeleni prehod in javne storitve.

Pobuda izhaja iz nujnosti trenutnega stanja, v katerem smo priča zaostrovanju podnebne in drugih sistemskih kriz, je pojasnila koordinatorica mreže Ajda Cafun iz Umanotere. »Poslanstvo mreže je okrepiti napredna podnebna prizadevanja – boj za pravičen zeleni prehod 'od spodaj navzgor', ki bo zmožen zagotoviti dobro življenje za vse na ohranjenem planetu,« je poudarila.

Trenutno zeleni prehod po njenih besedah poteka od zgoraj navzdol, prepočasi in tako, da se prevlada tistih, ki so najbolj odgovorni za krize, ne bi zmanjšala. Prav to so vzroki, da ne uživa množične ljudske podpore. Članice mreže, ki se bo v prihodnosti širila, so na četrtkovi okrogli mizi predstavile nabor zahtev, ki obsegajo pet področij: od predlogov politik za krepitev javnih storitev do energetske preobrazbe stran od fosilnih goriv, delavskih pravic, davčne politike in mednarodne solidarnosti.