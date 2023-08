Članice EU kljub podnebni krizi zmanjšujejo število zaposlenih gasilcev

Število zaposlenih gasilcev v EU se zmanjšuje, čeprav se zaradi podnebnih sprememb soočamo s številnimi naravnimi nesrečami. Sodeč po podatkih, ki jih je ta teden objavil evropski statistični urad Eurostat, je bilo lani v EU zaposlenih skoraj 360.000 gasilcev, kar je okoli 2800 manj kot leta 2021. V Sloveniji pa je število gasilcev naraslo.

Po podatkih Eurostata je deset držav med letoma 2021 in 2022 zmanjšalo število delovnih mest v gasilstvu. Največji upad števila gasilcev se je zgodil v Franciji, Romuniji, na Portugalskem, Slovaškem, v Bolgariji in Belgiji. V Franciji se je, denimo, število gasilcev zmanjšalo za 5400, medtem ko sta Romunija in Portugalska ukinili 4250 in 2907 gasilskih delovnih mest.

V nekaterih drugih članicah se je število gasilcev nekoliko povečalo. Španija je tako med letoma 2021 in 2022 zaposlila 617 dodatnih gasilcev, Italija pa 546. Tudi v Sloveniji se je število zaposlenih gasilcev povečalo, in sicer s 1352 na 1499.

Skupno je bilo lani v EU zaposlenih skoraj 360.000 gasilcev, kar je za okoli 2800 manj kot leta 2021. »Zmanjševanje števila gasilcev sredi podnebne krize je recept za katastrofo,« je v torek dejala generalna sekretarka Evropske konfederacije sindikatov (ETUC) Esther Lynch in opozorila, da je zaradi podnebnih sprememb nevarnost požarov zdaj bistveno večja.

Sanacija po poplavah v Medvodah FOTO: Voranc Vogel/Delo

»Zato moramo našim gasilskim službam zagotoviti osebje in vire, ki jih potrebujejo za opravljanje svojega dela, s katerim rešujejo življenja,« je še dodala. V luči tega je pozvala države, naj povečajo naložbe v gasilske službe.

V Bruslju si že nekaj časa prizadevajo za okrepitev vloge EU pri odzivanju na nesreče in gradijo stalno floto gasilskih letal, ki jih je mogoče poslati v ranljive države. Vendar strokovnjaki kljub temu opozarjajo tudi na potrebo po preventivnih ukrepih, kot je aktivno upravljanje gozdov, da bi bolje preprečili in zajezili požare v naravi.