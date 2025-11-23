Cop30: Nova zmaga naftno bogatih držav

Po več kot dvanajsturni plenarni seji in enodnevnem podaljšku pogajanj so države na podnebni konferenci v Belému (Cop30) sprejele sveženj zaključnih sklepov oziroma belémski paket, ki pa zaradi blokade Savdske Arabije in nekaterih drugih držav ne vsebuje načrta za opustitev uporabe fosilnih goriv. Brazilsko predsedstvo Cop30 si je ugled rešilo s pobudo za pripravo načrta za prehod od fosilnih goriv, ki se mu bodo države lahko pridružile prostovoljno.

Približno 90 držav, med njimi EU, je zahtevalo, da končni dogovor vsebuje načrt za opustitev uporabe fosilnih goriv, kar bi bil napredek od podnebne konference v Dubaju pred dvema letoma, ko so se države k temu zavezale. Vendar so proizvajalke nafte na čelu s Savdsko Arabijo, Rusijo, Indijo, nekatere afriške države in države, ki so močno odvisne od porabe fosilnih goriv, zahtevo uspešno blokirale.

»Ne bomo skrivali dejstva, da bi si želeli več,« je poraz priznal evropski komisar za podnebje Wopke Hoekstra in pozneje dodal: »Vem, da je to nekoliko neoprijemljivo, vendar je sodelovanje neizmerno pomembno.«

Okoli 90 držav podprlo načrt za opustitev fosilnih goriv, a jih je koalicija s Savdsko Arabijo preglasila. Prihodnje leto bo nastal načrt opustitve, a zunaj procesa Združenih narodov. Končni dogovor je mogoč tudi brez načrta za ustavitev deforestacije.

Predsednik podnebne konference André Corrêa do Lago je napovedal, da bo Brazilija ločeno od procesa Združenih narodov prihodnje leto pripravila dva načrta, za prehod od fosilnih goriv in prenehanje krčenja gozdov. Prvi bo vključeval dialoge na visoki ravni, ki jih bo vodila znanost, v katere bodo vključene vlade tako držav proizvajalk kot potrošnic fosilnih goriv, industrija, delavci, akademiki in civilna družba, je pojasnil do Lago. O rezultatu bo brazilsko predsedstvo poročalo predsedstvu podnebne konference v Turčiji prihodnje leto.

FOTO: Pablo Porciuncula Afp

Namesto trdnih zavez prostovoljne

Prostovoljni načrt za opustitev uporabe fosilnih goriv bo združen s pobudo Kolumbije, ki si je najbolj prizadevala za vključitev tega načrta v končni dogovor pogajanj o podnebnih spremembah. Aprila prihodnje leto je napovedala prvo mednarodno konferenco. Kolumbijska delegatka je poskrbela za prekinitev plenarne seje, ker je brazilskemu predsedstvu očitala, da ni dovolilo obrazložitve njenega stališča med potrjevanjem sklepov. Do Lago je izrazil obžalovanje, da ni zaznal prošnje Kolumbije in še nekaterih drugih držav. To je pripisal neprespanosti in starosti, vendar je potrdil, da vse do takrat sprejete odločitve veljajo. Ne glede na to je kolumbijski predsednik Gustavo Petro po koncu plenarne seje izjavil, da njegova država ne podpira dogovora.

Člani kolumbijske delegacije so predsedniku Cop30 očitali, da ni dovolil obrazložitve njihovega stališča med potrjevanjem zaključnih sklepov. FOTO: Adriano Machado/Reuters

Več držav, predvsem EU, je zahtevalo, da mora dogovor vključevati odziv, kako premostiti vrzel med nezadostnimi cilji držav za zmanjševanje izpustov in ciljem omejitve segrevanja na 1,5 stopinje Celzija. Ta je bil lani sicer prvič presežen, vendar je še upanje, da se k njemu vrnemo. A tudi glede te točke končni dogovor ne prinaša koraka naprej od dogovorov iz prejšnjih let. Države poziva k sodelovanju na prostovoljni podlagi za »polno izvajanje nacionalno določenih prispevkov, hkrati pa naj si prizadevajo za boljše rezultate«. Za ta namen vzpostavlja dve novi pobudi, namenjeni pospeševanju izvajanja ukrepov za blaženje: globalni pospeševalnik izvajanja in belémsko misijo za 1,5 stopinje Celzija.

Potrojitev financiranja za prilagajanje

Ena ključnih zahtev revnejših držav že več let je povečanje finančne podpore bogatejših za prilagajanje podnebnim spremembam, čemur pa bogatejše države, med njimi EU, zaradi zahtevnih geopolitičnih razmer in pešanja domačih gospodarstev nasprotujejo. Dogovor v Belému poziva k prizadevanjem za potrojitev financiranja za prilagajanje do leta 2035, kar je pet let pozneje, kot so predvidevali prejšnji osnutki zaključnih dokumentov.

Na lanski podnebni konferenci v Bakuju so se bogate države zavezale k 300 milijardam dolarjev na leto za podnebne ukrepe v revnejših državah do leta 2035. Večina tega denarja je namenjenega projektom za zmanjšanja izpustov, kot so projekti obnovljivih virov energije, ne pa za prilagajanje vse bolj ekstremnim posledicam podnebnih sprememb, ki odžirajo vse večji delež BDP revnejših držav.

Nekatere revnejše države so na Cop30 pozvale k zagotovitvi 120 milijard dolarjev na leto za prilagajanje, projekcije potreb pa znašajo 360 milijard dolarjev. Vendar besedilo belémskega paketa jasno določa, da potrojitev financiranja za prilagajanje spada v okvir finančnega cilja, sprejetega na podnebni konferenci v Bakuju.

Brez načrta za ustavitev krčenja gozdov

Prvič so bili na podnebni konferenci ena najpomembnejših tem trgovinski ukrepi. Kitajsko, Indijo in nekatere druge države moti, da EU načrtuje uvedbo uvozne dajatve (CBAM) na nekatere visokoogljične izdelke, kot so jeklo, gnojila in cement. Menijo, da so to enostranski trgovinski ukrepi, medtem ko EU trdi, da je to ukrep podnebne politike. Predsedstvo Cop30 je to vprašanje rešilo s klasičnim kompromisom podnebnih pogajanj – preložitvijo razprav v prihodnost, kar nekateri interpretirajo kot zmago Kitajske. Dogovor predvideva triletni dialog o trgovini pod okriljem ZN, ki bo vključeval vlade in nekatere druge akterje, kot je Svetovna trgovinska organizacija.

Križarke, na katerih so bili nastanjeni nekateri delegati, so odplule v soboto, še pred zaključkom podnebne konference. FOTO: Anderson Coelho/Reuters

Na podnebni konferenci ob vhodu v amazonski gozd je bilo pričakovati načrt za ustavitev krčenja gozdov – na podnebni konferenci v Dubaju so se države dogovorile o končanju deforestacije do leta 2030 –, vendar tudi tega ni v končnem dogovoru. Je pa Brazilija prav tako zunaj procesa ZN napovedala ustanovitev investicijskega sklada (Tropical Forest Forever Facility), ki bo z gozdovi bogatim državam izplačeval denar za vsak hektar gozda, ki ga ne bodo posekale. Do zdaj so države napovedale za več kot sedem milijard dolarjev prispevkov. Cilj Brazilije je zbrati 125 milijard dolarjev.