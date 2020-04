Dan Zemlje 50, taborniki 69 let

Tabornik je vedno veder, tudi če razmere niso najboljše. FOTO: Voranc Vogel



Pomagajo, kjer se da

Hitro se naučijo tudi postavljanja začasnih prebivališč. FOTO: Voranc Vogel



Pomagajte širiti nasmehe

Danes obeležujemo svetovni dan Zemlje ter hkrati slovenski dan tabornikov. »Devetinšestedesetega po vrsti, če smo natančni, kar pomeni, da nas točno 365 dni loči od velike 70. obletnice delovanja Zveze tabornikov Slovenije (ZTS). Že 70 let taborniki vzgajamo generacije čudovitih samostojnih in odločnih posameznikov, ki izpolnjujejo naše poslanstvo in ustvarjajo boljši svet. Z nasmehom na obrazu, se razume,« pravijo v ZTS.»Tabornik je vedno, v vsaki situaciji nasmejan in si žvižga,« je že dolgo tega dejal njihov ustanovitelj sir. »In tega se taborniki po vsem svetu držimo tudi danes – tudi ko ni vse, kot bi moralo biti, ko so časi težki in nepredvidljivi, ko se spopadamo z neznanim, ostajamo pozitivni in ukrepamo,« dodajajo.Letošnji dan tabornikov in Zemlje je prvi v zgodovini ZTS, ki ga ne bodo mogli praznovati skupaj. »Še nikoli se nismo znašli v podobni situaciji, kar pa ne pomeni, da nanjo nismo bili pripravljeni. V naši naravi je, da se takoj odzovemo in iščemo rešitve, med našimi člani je ogromno število samoiniciativnih mladih, ki so svoje znanje in ideje vedno pripravljeni deliti ter ustvariti nekaj novega, kar bo nekako izboljšalo nastalo situacijo« pojasnijo v ZTS.Tako so se taborniki takoj ob pojavu epidemije koronavirusa aktivirali v okviru Civilne zaščite . Postavili so mobilno bolnišnico in pomožne objekte, ki so v izrednih razmerah potrebni. Pomagajo pri razdeljevanju hrane, pri vzpostavljanju reda pred trgovinamiin lekarnami in s klici rišejo nasmehe na obraze starejših v osami. Projekt Pomagaj sosedu je križišče številnih iniciativ, organizacij in posameznikov, ki pomoč potrebujejo ali jo želijo ponuditi.»Vsak dan objavimo karantenin napovednik, kjer so zbrane najrazličnejše možnosti, kako preživeti čas doma in ne pozabiti na um in dušo. Poleg tega smo v sklopu projekta Taborniška ropotarnica objavili že več kot 120 prispevkov najrazličnejših tematik, od ročnih spretnosti do skrbi zase. Otroke, mladostnike in celotne družine vabimo, da si z izzivi naredite dneve lepše, krajše, sečesa novega naučite in ne izgubite stika z naravo,« pravijo taborniki.Sedmi taborniški zakon uči, da je tabornik veder. »Zato našim prostovoljcem tudi dandanes ne zmanjka energije in zagona. Vemo, da z vsem, kar počnemo, širimo nasmeh in dobro voljo ter delamo ta svet vsaj malo boljši. Zato pozivamo vse, da se namdanes pridružite in nekomu polepšate dan. Pokličite svoje sorodnike in prijatelje, naredite vsaj eno dobro delo, na sprehodu poberite kako smet in jo odnesite v koš za odpadke, na družbenih omrežjih delite pozitivne misli in fotografije, na katerih sesmejite. Pomagajte nam pri širjenju nasmeha in dobre volje,« še pozivajo in dodajajo, da lahko polepšate tudi njihov dan, se zahvalite njihovim prostovoljcem ali pa tabornikom namenite donacijo ali del dohodnine.