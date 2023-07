Denar iz podnebnega sklada za pospešek ekokmetijstva

V nadaljevanju preberite:

Ekološkemu kmetovanju je v Sloveniji namenjenih le 11 odstotkov kmetijskih zemljišč, samooskrba z ekološkimi živili pa je le 30-odstotna, vse drugo uvozimo. Za povečanje obsega ekološkega kmetovanja, števila kmetij in količine pridelkov se bo 410.000 evrov prelilo tudi iz programa sklada za podnebne spremembe za obdobje 2021–2023.

V šestih mesecih – do konca novembra – bodo izpeljane številne aktivnosti. Za kmete bodo organizirali 40 ogledov dobrih praks v Sloveniji in tujini, 25 specializiranih predavanj za konvencionalne kmete, ki jih bodo motivirali za preusmeritev v ekološko kmetovanje, in 15 webinarjev, prek katerih bodo na podlagi študij iz tujine spoznali ekonomsko plat preusmeritve v ekološko kmetovanje. Za 250 konvencionalnih kmetij pa bodo pripravili poslovni načrt preusmeritve.

Vzporedno bodo izvajali svetovanja pri povezovanju in vključevanju obstoječih ekoloških kmetij v sistem javnega naročanja in trženja preko turizma. Načrte preusmeritve delajo že z izbrano skupino kmetov, predavanja in ogledi dobrih praks pa bodo odprti tudi vsem drugim, ki bi želeli narediti korak v tej smeri.