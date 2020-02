Deset milijard dolarjev za boj proti podnebnim spremembam

Doslej ni veliko daroval za človekoljubne namene

REUTERS Vesoljski program Blue Origin je bil deležen kritik zaradi njegovega ogljičnega odtisa. FOTO: Clodagh Kilcoyne/Reuters

Lastnik Amazona, ki je bil v zadnjem času deležen več kritik, da kot najbogatejši človek na svetu premalo stori za razreševanje podnebne krize, se je odločil, da bo za te namene dal deset milijard ameriških dolarjev (9,23 milijard evrov). Kot poroča britanski BBC, je najavil, da bo Bezosov sklad za Zemljo že od letošnje pomladi začel dodeljevati denar skupinam znanstvenikov, aktivistov in nevladnih organizacij, ki si prizadevajo razviti in izboljšati obstoječe ter odkrivati nove načine boja proti podnebnim spremembam.»Podnebne spremembe so največja grožnja našemu planetu. Zato bi rad sodeloval z drugimi pri pospeševanju znanih in pri razvoju novih načinov boja proti uničujočim učinkom podnebnih sprememb na planetu, ki si ga delimo vsi. Ta globalna pobuda bo podprla znanstvenike, aktiviste, nevladne organizacije oziroma vsako pobudo, ki bo pripomogla k ohranitvi in zaščiti sveta narave. Naš planet lahko rešimo, a to bo morala biti skupna akcija velikih in majhnih podjetij, držav, mednarodnih organizacij in posameznikov,« je Bezos zapisal na svojem instagram profilu.Bezosovo premoženje je sicer ocenjeno na okrog 130 milijard ameriških dolarjev (120 milijard evrov) in velja za najbogatejšega Zemljana, vendar do sedaj ni bil znan po posebej veliki dobrodelnosti ali skrbi za okolje.Tako so tudi nekateri Amazonovi zaposleni od njega zahtevali več podpore v boju proti podnebnim spremembam, a so so bili deležni groženj z odpuščanjem. Javnost ga je kritizirala tudi zaradi njegovega financiranja vesoljskega programa Blue Origin, ki ima (pre)velik ogljični odtis. Kritik je bil deležen tudi, ker ni podpisal Zaobljube dajanja (Giving pledge), s katero so se nekateri superbogataši zaobljubili, da bodo še za časa svojega življenja za različne namene darovali polovico svojega bogastva. V primerjavi z drugimi multimilijarderji doslej ni veliko denarja podaril za človekoljubne namene: nazadnje je septembra 2018 daroval dve milijardi dolarjev za pomoč brezdomnim družinam in šolam.