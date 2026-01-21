  • Delo mediji d.o.o.
    Desnica se je spravila nad ekološko kmetijstvo

    Ustvarjanje vtisa, da ekološke kmetije ne prispevajo k samopreskrbi s hrano, ampak »le« skrbijo za okolje.
    Vlaganje v razvoj ekoloških kmetij in trženje bo po besedah Tatjane Buzeti iz zveze društev ekoloških kmetov omogočilo, da se vzpostavijo verige tudi za ekološko meso in mleko. Fotografija je simbolična. FOTO: Ljubo Vukelič
    Vlaganje v razvoj ekoloških kmetij in trženje bo po besedah Tatjane Buzeti iz zveze društev ekoloških kmetov omogočilo, da se vzpostavijo verige tudi za ekološko meso in mleko. Fotografija je simbolična. FOTO: Ljubo Vukelič
    Maja Prijatelj Videmšek
    21. 1. 2026 | 05:00
    Predvolilna kampanja se je razširila tudi na kmetijstvo. V usklajenem napadu Nove Slovenije in kmetijsko-gozdarske zbornice (KGZS) proti javnemu razpisu kmetijskega ministrstva za posodobitev gorskih in hribovskih kmetij je grešni kozel postalo ekološko kmetijstvo.

    Ministrstvo za kmetijstvo je lani objavilo razpis za naložbe v prilagoditev kmetovanja na gorskih območjih v vrednosti sedmih milijonov evrov, kmetje pa so zaprosili za 19 milijonov, zato je bilo skoraj tri četrtine zavrnjenih. Od 226 vlog so bila sredstva odobrena 64 kmetom. V Združenju hribovskih in gorskih kmetov Slovenije, katerega člani so tudi ekološki kmetje, so ocenili, da je denarja hitreje zmanjkalo, ker so glavnino odobrenih vlog predstavljale ekološke kmetije, ki so bile na razpisu bolje točkovane kot konvencionalne. Predsednica združenja Irena Orešnik je pred časom za Delo povedala, da niso proti ekološkim kmetijam, a vsi v združenju očitno ne menijo enako.

    Več iz teme

    kmetijstvoekološko kmetijstvohribovske kmetijejavni razpisZveza društev ekoloških kmetov SlovenijeTatjana BuzetiNova Slovenijakmetijsko-gozdarska zbornicaministrstvo za kmetijstvogozdarstvo in prehranopredvolilna kampanjavolitve

