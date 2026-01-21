Desnica se je spravila nad ekološko kmetijstvo

Predvolilna kampanja se je razširila tudi na kmetijstvo. V usklajenem napadu Nove Slovenije in kmetijsko-gozdarske zbornice (KGZS) proti javnemu razpisu kmetijskega ministrstva za posodobitev gorskih in hribovskih kmetij je grešni kozel postalo ekološko kmetijstvo.

Ministrstvo za kmetijstvo je lani objavilo razpis za naložbe v prilagoditev kmetovanja na gorskih območjih v vrednosti sedmih milijonov evrov, kmetje pa so zaprosili za 19 milijonov, zato je bilo skoraj tri četrtine zavrnjenih. Od 226 vlog so bila sredstva odobrena 64 kmetom. V Združenju hribovskih in gorskih kmetov Slovenije, katerega člani so tudi ekološki kmetje, so ocenili, da je denarja hitreje zmanjkalo, ker so glavnino odobrenih vlog predstavljale ekološke kmetije, ki so bile na razpisu bolje točkovane kot konvencionalne. Predsednica združenja Irena Orešnik je pred časom za Delo povedala, da niso proti ekološkim kmetijam, a vsi v združenju očitno ne menijo enako.