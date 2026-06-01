Dialog, operativnost in zdrava kmečka pamet

Generacijska prenova, debirokratizacija in digitalizacija ter prilagoditev ukrepov realnosti na terenu so vizija slovenskega kmetijskega sektorja, kot si jo predstavlja kandidat za ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Janez Cigler Kralj. Člani matičnega parlamentarnega odbora so mu očitali, da je premalo konkreten, a je pričakovati, da mu bodo prižgali zeleno luč.

Kmetijski resor je označil za srčiko slovenstva. Veseli ga, da je bila pri pisanju koalicijske pogodbe uporabljena »zdrava kmečka pamet« in da kmetijstvo v njej ni zgolj eno poglavje, ampak se skoznjo vije kot rdeča nit. Poudaril je pomen tradicije in ohranitve »slovenskih načinov življenja in proizvodnje hrane«, po drugi strani pa tudi potrebo po posodobitvi sektorja, ki ga vidi kot pomembno gospodarsko panogo. Pri tem bo poskušal slediti dialogu z vsemi deležniki v sektorju in si prizadeval za operativnost. »Kmet ne želi in ne sme postati državni podpiranec. Delovno mesto na podeželju in kmetiji je lahko eno najboljših, mora pa biti kmet menedžer, obvladati mora vse,« meni Cigler Kralj. Podnebnih sprememb v predstavitvi sicer ni omenjal, je pa napovedal vlaganje v preventivne sisteme: rastlinjake, namakanje, mreže proti toči.