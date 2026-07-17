  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

    Šport

    NogometSP 2026TourKolesarstvoKošarkaZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    Video

    Igre

    Tisk

    English



    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Okolje

    Dim iz kanadskih požarov visi tudi nad finalom mundiala

    Več kot 80.000 gledalcev bo tako poleg prometnih, varnostnih in vremenskih navodil spremljalo tudi podatke o kakovosti zraka.
    Morda bodo tudi v New Yorku in New Yerseyju zapovedane maske. FOTO: Angela Weiss/AFP
    Galerija
    Morda bodo tudi v New Yorku in New Yerseyju zapovedane maske. FOTO: Angela Weiss/AFP
    Borut Tavčar
    17. 7. 2026 | 15:55
    5:24
    A+A-
    Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu

    Pred nedeljskim vrhuncem svetovnega prvenstva v nogometu pozornosti ne vzbujata le Španija in Argentina. Nad širšim območjem New Yorka in New Jerseyja se zadržuje dim iz obsežnih gozdnih požarov v Kanadi, ki je v zadnjih dneh močno poslabšal kakovost zraka na severovzhodu ZDA.

    Finale bo v nedeljo, 19. julija, ob 15. uri po lokalnem času oziroma ob 21. uri po srednjeevropskem poletnem času na stadionu MetLife v East Rutherfordu v New Jerseyju. Mednarodna nogometna zveza Fifa prizorišče zaradi trženjskih pravil med prvenstvom označuje kot stadion New York New Jersey.

    Za zdaj ni podatkov, da bi bila tekma ogrožena ali da bi organizatorji razmišljali o njeni prestavitvi. Toda razmere opozarjajo, da lahko posledice požarov, oddaljenih več sto ali celo več tisoč kilometrov, dosežejo tudi največji športni dogodek leta.

    V New Jerseyju nezdrav zrak

    Ameriška meteorološka služba je v petek za Newark v New Jerseyju napovedala indeks kakovosti zraka AQI 160, kar sodi v kategorijo nezdravega zraka. Za New York je bila napoved nekoliko ugodnejša, a z vrednostjo 100 na zgornji meji zmerne kakovosti zraka. Podatki se lahko čez dan hitro spreminjajo glede na veter, temperaturne razmere in višino, na kateri se zadržuje dim.

    Dim je v četrtek zmanjšal vidljivost na območju od Velikih jezer do ameriške vzhodne obale. Oblasti so prebivalcem, zlasti otrokom, starejšim ter ljudem z boleznimi srca ali dihal, svetovale, naj omejijo gibanje na prostem. V New Yorku so odpovedali nekatere dejavnosti na prostem, odprli dodatne klimatizirane prostore in razdeljevali zaščitne maske.

    V Kanadi in vzhodnem delu ZDA imajo zaradi požarov v Kanadi zelo nezdrav zrak. FOTO: Angela Weiss/AFP
    V Kanadi in vzhodnem delu ZDA imajo zaradi požarov v Kanadi zelo nezdrav zrak. FOTO: Angela Weiss/AFP

    Za nogometaše, ki bodo morali v finalu približno dve uri opravljati napore visoke intenzivnosti, bi bilo pomembno predvsem, koliko drobnih delcev bo v zraku neposredno pred tekmo. Pri športni dejavnosti človek diha hitreje in globlje, zato v telo vnese več onesnaženega zraka kakor med mirovanjem.

    Največjo nevarnost v dimu predstavljajo delci PM2,5, katerih premer je manjši od 2,5 mikrometra. Prodrejo lahko globoko v dihala, povzročajo draženje oči in dihal ter povečujejo težave pri ljudeh z astmo, srčno-žilnimi in pljučnimi boleznimi.

    Požarna sezona se je naglo okrepila

    Copernicusova služba za spremljanje ozračja CAMS od konca junija zaznava hitro stopnjevanje požarne sezone v Kanadi. Največji požari gorijo v Severozahodnih ozemljih, kjer so kumulativne emisije do sredine julija po podatkih službe primerljive z ravnmi iz posebno hudih požarnih let 2023 in 2014.

    Oblasti Severozahodnih ozemelj so v petek poročale o 188 aktivnih požarih, od katerih jih je bilo 180 zunaj nadzora. Ogenj je letos tam zajel več kot 700.000 hektarov površin.

    Dodatno se je položaj zaostril na severozahodu Ontaria. Po podatkih CAMS so 13. julija vzdolž približno 500 kilometrov dolgega območja izbruhnili številni požari, zaradi katerih je provinca že do 16. julija dosegla najvišjo ocenjeno letno količino požarnih emisij v dosedanjih meritvah za ta del leta.

    Mark Parrington, višji znanstvenik pri CAMS, je opozoril, da ima dim iz požarov v Ontariu že resne posledice za kakovost zraka v mestih okoli Velikih jezer in na severovzhodu ZDA.

    »V zadnjih nekaj tednih je bilo v Kanadi opaziti jasno stopnjevanje požarne dejavnosti,« je dejal. Napovedi CAMS kažejo, da se dim pomika proti vzhodu čez severni Atlantik in bi lahko dosegel tudi Evropo. Dim iz Severozahodnih ozemelj se medtem širi proti Arktičnemu oceanu in drugim delom Kanade.

    Odločilne bodo razmere na dan tekme

    Kakovost zraka v New Yorku naj bi se čez konec tedna ponekod izboljšala, tudi zaradi padavin in spreminjanja vetrov, vendar ostajajo napovedi transporta dima negotove. Kanadski sistem BlueSky opozarja, da so modeli dima le najboljša trenutna ocena in da se čas ter koncentracija delcev na posamezni lokaciji lahko razlikujeta od napovedi.

    Slaba kakovost zraka je lahko težava tudi za finale mundiala. FOTO: Angela Weiss/AFP
    Slaba kakovost zraka je lahko težava tudi za finale mundiala. FOTO: Angela Weiss/AFP

    O morebitnih prilagoditvah finala bi zato odločali na podlagi meritev tik pred tekmo. Organizatorji bi lahko ob slabih razmerah omejili dejavnosti pred stadionom, svetovali uporabo mask ali prilagodili ogrevanje ekip. Prestavitev tekme bi bila skrajni ukrep, za katerega trenutno ni javno navedenih razlogov.

    MetLife Stadium nima premične strehe, zato igrišča in tribun ni mogoče zaščititi pred dimom. Več kot 80.000 gledalcev bo tako poleg prometnih, varnostnih in vremenskih navodil spremljalo tudi podatke o kakovosti zraka.

    Novice  |  Slovenija
    Koalicijski vrh

    Stranke Resnica na Brdo pri Kranju niso povabili

    Ministri in koalicijski poslanci bodo predstavili seznam vladne zakonodaje, ki bo letos v parlamentarni proceduri.
    Uroš Esih 17. 7. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Je Urška Bačovnik Janša nova Melania Trump?

    Soproga slovenskega premiera je na vojaški paradi ob dnevu Bastilje v Parizu pritegnila veliko pozornosti v beli kreaciji.
    15. 7. 2026 | 10:00
    Preberite več
    Magazin  |  Pozdrav poletju
    Mladi in gore

    Kako navdušiti otroka za hribe? Mama štirih otrok prisega na eno pravilo

    Pri obis­kovanju gora z otroki na prvem mestu ne sme biti cilj, ampak doživetje in predvsem varnost.
    Simona Bandur 15. 7. 2026 | 05:00
    Preberite več
    PremiumVideo
    Šport  |  Kolesarstvo
    Tour 2026

    Konec Toura za šprinterje, v akcijo Mohorič in Pogačar

    V 12. etapi tretja zmaga Tima Merlierja, ki je izkoristil bržkone zadnjo priložnost. Konec tedna za ubežnike in hribolazce.
    16. 7. 2026 | 18:47
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Na morje s slovensko inovacijo

    BMW skupaj s slovenskimi inovatorji razvija novosti, ki skrbijo za varnost in lepoto na morju.
    15. 7. 2026 | 12:44
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Skladnost še ne pomeni pripravljenosti – bi preživeli prvi val napada?

    Večina organizacij danes že ima varnostne politike, veliko redkeje pa preverjajo, kako bi se njihovo okolje odzvalo, če bi nekdo zaščito dejansko obšel.
    15. 7. 2026 | 10:57
    Preberite več
    Magazin  |  Pozdrav poletju
    Vredno branja

    To so vaši najljubši kotički v Sloveniji

    Vam zmanjkuje idej za izlet ali daljši oddih v Sloveniji? Preverite priporočila, tudi vi pa lahko sodelujte v žrebu za električni sup.
    Delo 14. 7. 2026 | 14:39
    Preberite več
    Promo
    Razno
    PRIHODNOST

    Ali slovensko omrežje res že poka po šivih?

    Podjetja pospešeno vlagajo v elektrifikacijo. Uspeh zelenega prehoda pa bo odvisen tudi od omrežja, energetske varnosti in odpornosti dobavnih verig.
    15. 7. 2026 | 08:44
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Kibernetska varnost

    Svet kibernetske varnosti na zgodovinski prelomnici

    Kibernetska varnost je po novem odgovornost vodstva, ne le IT. Dejstvo je, da podjetja vseh svojih sistemov nimajo pod nadzorom.
    Miran Varga 16. 7. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Najemni poslovni prostori

    Nove pisarne dvigujejo merila na trgu

    Kakovost mikrookolja je vse pomembnejši kriterij za najem poslovnih prostorov, starejši objekti bodo brez urejenega prezračevanja težko konkurenčni.
    Milka Bizovičar 16. 7. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Dodatno zdravstveno zavarovanje

    Ljudje iščejo predvsem hitro pot do diagnoze

    Pri sklepanju dodatnega zdravstvenega zavarovanja se je treba pogovoriti s svetovalcem in seznaniti s pogoji koriščenja.
    Milka Bizovičar 15. 7. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Šport
    Sponzorstvo

    Povezujejo jih športna kultura, slovenski ponos in ekipni duh

    Pivovarna Laško Union bo tudi prihodnja štiri leta podpirala slovensko košarko in sodelovala v projektu EuroBasket 2029.
    Milka Bizovičar 15. 7. 2026 | 05:00
    Preberite več

    Več iz teme

    požarKanadaZDANew Yorknogomet

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Novice  |  Črna kronika
    Vredno branja

    Policija ugotavlja odgovornost za smrt kolesarja v Portorožu

    Za razjasnitev vseh okoliščin so v preiskavo vključili tudi sodnega izvedenca prometne stroke.
    17. 7. 2026 | 16:03
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Nadomestno materinstvo

    Zasebna sreča Jensa Spahna postala politična afera

    Vodja poslanske skupine CDU/SCU Jens Spahn je postal oče.
    Barbara Zimic 17. 7. 2026 | 16:00
    Preberite več
    Novice  |  Okolje
    Kakovost zraka

    Dim iz kanadskih požarov visi tudi nad finalom mundiala

    Več kot 80.000 gledalcev bo tako poleg prometnih, varnostnih in vremenskih navodil spremljalo tudi podatke o kakovosti zraka.
    Borut Tavčar 17. 7. 2026 | 15:55
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Svetovno prvenstvo v nogometu 2026

    Matjaž Kek pred finalom: Ne morejo vsi igrati kot Španija ali Argentina

    Nekdanji slovenski selektor pred finalom pričakuje spopad dveh različnih nogometnih filozofij.
    17. 7. 2026 | 15:31
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Umrla je skrivnostna »golobja gospa« iz filma Sam doma 2

    Kariera irske igralke Brende Fricker je trajala več kot šest desetletij in je obsegala gledališče, film in televizijo.
    17. 7. 2026 | 15:27
    Preberite več
    Novice  |  Okolje
    Kakovost zraka

    Dim iz kanadskih požarov visi tudi nad finalom mundiala

    Več kot 80.000 gledalcev bo tako poleg prometnih, varnostnih in vremenskih navodil spremljalo tudi podatke o kakovosti zraka.
    Borut Tavčar 17. 7. 2026 | 15:55
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Svetovno prvenstvo v nogometu 2026

    Matjaž Kek pred finalom: Ne morejo vsi igrati kot Španija ali Argentina

    Nekdanji slovenski selektor pred finalom pričakuje spopad dveh različnih nogometnih filozofij.
    17. 7. 2026 | 15:31
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Umrla je skrivnostna »golobja gospa« iz filma Sam doma 2

    Kariera irske igralke Brende Fricker je trajala več kot šest desetletij in je obsegala gledališče, film in televizijo.
    17. 7. 2026 | 15:27
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Magazin  |  Pozdrav poletju  |  Odkrivamo Slovenijo
    Vredno branja

    Nagradni natečaj: Odkrivamo Slovenijo

    Sodelujte v velikem nagradnem natečaju in se potegujte za privlačno poletno nagrado: električni SUP.
    Delo 10. 7. 2026 | 14:38
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Pospravite denarnico, ne potrebujete je več!

    Prijeten dan je, sonce sije, ptički žvrgolijo, s prijatelji ste pojedli okusno kosilo na ambientalni terasi. Kaj bi lahko pokvarilo tak dan? Natakar z računom.
    13. 7. 2026 | 09:11
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zobozdravstvo prihodnosti
    Vredno branja

    Neverjetna zgodba hrvaškega strokovnjaka, ki je prepričala številne Slovence

    Dr. Zdenko Trampuš že več kot 34 let uvaja inovativne metode in išče rešitve tudi tam, kjer jih drugi ne vidijo več.
    Promo Delo 13. 7. 2026 | 09:41
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Nepremičnine
    Vredno branja

    Dom mora človeku služiti, ne pa ga omejevati: spoznajte nov bivalni model v Sloveniji (video)

    Dom naj bi človeku olajšal življenje, ne pa mu nalagal novih skrbi. V GH Holdingu s projektom Srebrni gaj v Dolenjskih Toplicah razvijajo bivalni model, ki združuje samostojnost, občutek skupnosti in okolje, prilagojeno potrebam starejših.
    13. 7. 2026 | 09:46
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Poslušanje zvoka valov ni samoumevno

    Zvok ptic, prometa, vrveža in lahkotno sodelovanje pri vsakdanjih pogovorih je nekaj najbolj naravnega. Dokler ni več.
    15. 7. 2026 | 10:14
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    INVESTICIJE

    Zato nekatera slovenska podjetja izgubljajo posel

    Podjetja danes pri financiranju vse pogosteje iščejo ravnotežje med ceno kapitala, hitrostjo dostopa do sredstev in prilagodljivostjo financiranja.
    14. 7. 2026 | 07:50
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Vaše naslednje točenje goriva bi bilo lahko vredno 2000 evrov

    Cene goriv so zadnje čase zelo nestabilne, trend cen pa raste. Teh skrbi pa je za nekoga lahko za lep čas konec.
    13. 7. 2026 | 09:34
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

    Šport

    NogometSP 2026TourKolesarstvoKošarkaZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo