Dim iz kanadskih požarov visi tudi nad finalom mundiala

Pred nedeljskim vrhuncem svetovnega prvenstva v nogometu pozornosti ne vzbujata le Španija in Argentina. Nad širšim območjem New Yorka in New Jerseyja se zadržuje dim iz obsežnih gozdnih požarov v Kanadi, ki je v zadnjih dneh močno poslabšal kakovost zraka na severovzhodu ZDA.

Finale bo v nedeljo, 19. julija, ob 15. uri po lokalnem času oziroma ob 21. uri po srednjeevropskem poletnem času na stadionu MetLife v East Rutherfordu v New Jerseyju. Mednarodna nogometna zveza Fifa prizorišče zaradi trženjskih pravil med prvenstvom označuje kot stadion New York New Jersey.

Za zdaj ni podatkov, da bi bila tekma ogrožena ali da bi organizatorji razmišljali o njeni prestavitvi. Toda razmere opozarjajo, da lahko posledice požarov, oddaljenih več sto ali celo več tisoč kilometrov, dosežejo tudi največji športni dogodek leta.

V New Jerseyju nezdrav zrak

Ameriška meteorološka služba je v petek za Newark v New Jerseyju napovedala indeks kakovosti zraka AQI 160, kar sodi v kategorijo nezdravega zraka. Za New York je bila napoved nekoliko ugodnejša, a z vrednostjo 100 na zgornji meji zmerne kakovosti zraka. Podatki se lahko čez dan hitro spreminjajo glede na veter, temperaturne razmere in višino, na kateri se zadržuje dim.

Dim je v četrtek zmanjšal vidljivost na območju od Velikih jezer do ameriške vzhodne obale. Oblasti so prebivalcem, zlasti otrokom, starejšim ter ljudem z boleznimi srca ali dihal, svetovale, naj omejijo gibanje na prostem. V New Yorku so odpovedali nekatere dejavnosti na prostem, odprli dodatne klimatizirane prostore in razdeljevali zaščitne maske.

V Kanadi in vzhodnem delu ZDA imajo zaradi požarov v Kanadi zelo nezdrav zrak. FOTO: Angela Weiss/AFP

Za nogometaše, ki bodo morali v finalu približno dve uri opravljati napore visoke intenzivnosti, bi bilo pomembno predvsem, koliko drobnih delcev bo v zraku neposredno pred tekmo. Pri športni dejavnosti človek diha hitreje in globlje, zato v telo vnese več onesnaženega zraka kakor med mirovanjem.

Največjo nevarnost v dimu predstavljajo delci PM2,5, katerih premer je manjši od 2,5 mikrometra. Prodrejo lahko globoko v dihala, povzročajo draženje oči in dihal ter povečujejo težave pri ljudeh z astmo, srčno-žilnimi in pljučnimi boleznimi.

Požarna sezona se je naglo okrepila

Copernicusova služba za spremljanje ozračja CAMS od konca junija zaznava hitro stopnjevanje požarne sezone v Kanadi. Največji požari gorijo v Severozahodnih ozemljih, kjer so kumulativne emisije do sredine julija po podatkih službe primerljive z ravnmi iz posebno hudih požarnih let 2023 in 2014.

Oblasti Severozahodnih ozemelj so v petek poročale o 188 aktivnih požarih, od katerih jih je bilo 180 zunaj nadzora. Ogenj je letos tam zajel več kot 700.000 hektarov površin.

Dodatno se je položaj zaostril na severozahodu Ontaria. Po podatkih CAMS so 13. julija vzdolž približno 500 kilometrov dolgega območja izbruhnili številni požari, zaradi katerih je provinca že do 16. julija dosegla najvišjo ocenjeno letno količino požarnih emisij v dosedanjih meritvah za ta del leta.

Mark Parrington, višji znanstvenik pri CAMS, je opozoril, da ima dim iz požarov v Ontariu že resne posledice za kakovost zraka v mestih okoli Velikih jezer in na severovzhodu ZDA.

»V zadnjih nekaj tednih je bilo v Kanadi opaziti jasno stopnjevanje požarne dejavnosti,« je dejal. Napovedi CAMS kažejo, da se dim pomika proti vzhodu čez severni Atlantik in bi lahko dosegel tudi Evropo. Dim iz Severozahodnih ozemelj se medtem širi proti Arktičnemu oceanu in drugim delom Kanade.

Odločilne bodo razmere na dan tekme

Kakovost zraka v New Yorku naj bi se čez konec tedna ponekod izboljšala, tudi zaradi padavin in spreminjanja vetrov, vendar ostajajo napovedi transporta dima negotove. Kanadski sistem BlueSky opozarja, da so modeli dima le najboljša trenutna ocena in da se čas ter koncentracija delcev na posamezni lokaciji lahko razlikujeta od napovedi.

Slaba kakovost zraka je lahko težava tudi za finale mundiala. FOTO: Angela Weiss/AFP

O morebitnih prilagoditvah finala bi zato odločali na podlagi meritev tik pred tekmo. Organizatorji bi lahko ob slabih razmerah omejili dejavnosti pred stadionom, svetovali uporabo mask ali prilagodili ogrevanje ekip. Prestavitev tekme bi bila skrajni ukrep, za katerega trenutno ni javno navedenih razlogov.

MetLife Stadium nima premične strehe, zato igrišča in tribun ni mogoče zaščititi pred dimom. Več kot 80.000 gledalcev bo tako poleg prometnih, varnostnih in vremenskih navodil spremljalo tudi podatke o kakovosti zraka.