Divjanje Melisse: več deset smrtnih žrtev, porušene hiše, poplavljene ceste

Orkan Melissa je ob prehodu prek Karibov povzročil smrti več deset ljudi in obsežno uničenje na Kubi, Haitiju in Jamajki, kjer je s hiš in drugih stavb odnašalo strehe, močan veter je podiral drevesa in električne drogove, poplavilo je številne domove in ceste, poroča ameriška televizija ABC.

Melissa je v torek prizadela Jamajko kot orkan najvišje 5. stopnje z vetrovi do 295 kilometrov na uro, s tem je izenačila rekord iz leta 1935 za najmočnejši orkan, ki je dosegel kopno, kažejo podatki ameriške Nacionalne uprave za oceane in atmosfero (NOAA).

Na Jamajki, kjer je po zadnjih podatkih umrlo najmanj osem ljudi, so v sredo že lahko podali prve ocene škode po torkovem razdejanju. Premier Andrew Holness je opozoril na »popolno opustošenje« po celotni državi. Dodal je, da je bilo »uničenih 80 do 90 odstotkov streh«, poškodovane so številne bolnišnice in druge javne stavbe ter urbana infrastruktura.

Jamajški minister za promet Daryl Vaz je dejal, da so dve letališči na otoku v sredo odprli za evakuacijske lete. Državni sekretar ZDA Marco Rubio pa je na omrežju X zapisal, da na Karibe pošiljajo reševalne ekipe, medtem ko so tudi agencije ZN in dobrodelne organizacije pripravljene na dostavo pomoči.

Ko je orkan prešel Jamajko, je nekoliko oslabel in nadaljeval pot proti Kubi, njegove uničujoče posledice pa so občutile tudi države, ki niso bile neposredno na poti enega največjih orkanov v zgodovini Atlantika.

Zračni posnetki uničenja na Jamajki. FOTO: Ricardo Makyn/Afp

Na Haitiju je umrlo najmanj 25 ljudi, 18 pa jih pogrešajo, je v sredo sporočila agencija za civilno zaščito. S Kube pa so poročali o porušenih hišah, blokiranih gorskih cestah in odtrganih strehah, v zavetiščih je po evakuacijah ostalo več kot 700.000 ljudi. Najhujše razdejanje so zabeležili v zahodnem delu države.

Ameriški center za orkane je v sredo zvečer sporočil, da je Melissa oslabela v orkan 2. kategorije s hitrostjo vetra do 177 kilometrov na uro, preden je ponoči prešla Bahame. Vlada je pred tem odredila evakuacijo šestih od več kot 700 otokov v državi. Z ogroženih območij so pred prekinitvijo letov evakuirali okoli 1500 ljudi.

Z vetrovi do 160 kilometrov na uro se orkan Melissa sedaj premika naprej prek Atlantika v smeri severovzhoda proti Bermudom, so po poročanju nemške tiskovne agencije dpa povedali meteorologi.