Za več lokalne hrane v šolah povezovanje javnih zavodov in dobaviteljev

Šolski javni zavodi na dan pripravijo 660.000 obrokov. Pri izvedbi javnih naročil se srečujejo s številnimi težavami, med drugim, kako zagotoviti večji delež lokalne hrane iz shem kakovosti in lokalne ekološko pridelane hrane. Rešitev je v povezovanju javnih zavodov in dobaviteljev. Javno naročanje živil bi lahko poenostavili tudi s centralizacijo naročanja na državni ali lokalni ravni, so se strinjali predstavniki ministrstev na okrogli mizi v okviru tedna slovenske hrane.