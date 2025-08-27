Do več sadja in zelenjave z rastlinjaki in namakanjem

Samopreskrba s sadjem je bila lani 27-odstotna, z zelenjavo pa 37-odstotna, kar pomeni, da smo uvozili več kot 70 odstotkov potreb po sadju in več kot 60 odstotkov potreb po zelenjavi. Za letos ne kaže bistveno bolje. Po prvi oceni bomo pridelali 35.000 ton jabolk, kar je slabih 40 odstotkov manj kot lani. Sadjarji in zelenjadarji so na dveh tematskih posvetih na sejmu Agra opozorili na potrebo po povečanju obsega zavarovanih prostorov za pridelavo zelenjave, širitvi namakalnih sistemov, bolj ciljne ukrepe države in ustrezno finančno podporo za izvedbo investicij.

Glavni dejavniki, ki vplivajo na pridelek v zelenjadarstvu, so ne­ugodne vremenske razmere, ki jih lahko učinkovito omilimo z uporabo zavarovanih prostorov, kot so visokotehnološki sodobni rastlinjaki, je na zelenjadarskem posvetu, ki ga je organizirala zbornica kmetijskih in živilskih podjetij pri gospodarski zbornici (GZS), dejal Kristjan Magdič, predsednik združenja pridelovalcev v sodobnih rastlinjakih pri GZS – zbornici kmetijskih in živilskih podjetij, sicer eden od solastnikov in direktorjev podjetja Paradajz.

30 hektarov dovolj za preskrbo s ključno zelenjavo

Pridelava v rastlinjakih omogoča stabilnejšo in predvidljivo pridelavo ne glede na vreme, podaljšanje rastne sezone in več pridelovalnih ciklov, optimalno izkoriščanje virov (vode, hranil) in zmanjšanje uporabe pesticidov, je pojasnil Magdič. »Za doseganje popolne samooskrbe s ključnimi zelenjadnicami, kot so paradižnik, solata, paprika, kumare, bučke, jajčevci in jagode, bi potrebovali le od 25 do 30 dodatnih hektarov sodobnih rastlinjakov,« je poudaril in dejal, da bi za to v treh letih potrebovali okoli sto milijonov evrov. Dodal je, da je pomembna tudi pridelava v tleh, kjer je mogoče pridelovati tiste vrste zelenjadnic, ki jih v sodobnih visokotehnoloških rastlinjakih ni mogoče.

Magdič je opozoril, da omejitev zgornje meje dovoljenih podpor v višini 800.000 evrov v trenutni finančni perspektivi omejuje gradnjo sodobnih visokotehnoloških rastlinjakov, saj tovrstne investicije znašajo več milijonov evrov. »Pri oblikovanju ukrepov in dodeljevanju finančnih podpor v prihodnji ­perspektivi skupne kmetijske politike moramo zato najti ustrezne kompromisne rešitve, ki bodo podprle oba načina pridelave in tako zagotovile kakovostno zelenjavo za slovenskega potrošnika,« je ­zaključil.

Udeleženci okrogle mize – predstavnica kmetijskega ministrstva, varuh odnosov v verigi preskrbe s hrano in pridelovalka zelenjave – so kot težave, zaradi katerih imamo nizko samopreskrbo z zelenjavo, omenili tudi nepoštene prakse v verigi preskrbe z zelenjavo glede porekla. Izpostavili so tudi potrebo po tehnološkem napredku in boljši izmenjavi znanj med pridelovalci ter med pridelovalci in stroko.

Namakanje v več sadovnjakih

V sadjarskem združenju pri GZS – zbornici kmetijskih in živilskih podjetij si želijo več predvidljivosti in stabilnosti ter učinkovite ukrepe vlade za ohranjanje konkurenčnosti sadjarstva. Pri tem je nujno, da pridelovalci sadja v sodelovanju s stroko v sadjarsko prakso vpeljujejo potrebne ukrepe prilagajanja na posledice podnebnih sprememb in z učinkovitejšim obvladovanjem tveganj zagotovijo stabilnost in dolgoročni razvoj panoge. Predvsem so nujni namakalni sistemi, so ­poudarili.

Mohor Holešek, predsednik sadjarskega združenja pri GZS – zbornici kmetijskih in živilskih podjetij, je poudaril, da mora ministrstvo omogočiti sofinanciranje opreme za protislansko zaščito v sadovnjakih, ki ni oroševanje, kot samostojno naložbo in da mora slovenskim sadjarjem zagotoviti enak nabor zaščitnih sredstev v primerjavi s sosednjimi državami. »Pomembno je, da se uvedejo ustrezne tehnologije pridelave sadja, ki so prilagojene novim vremenskim razmeram, in da se poskrbi za ustrezno tehnologijo skladiščenja pridelka in s tem slovenskemu potrošniku zagotovi kakovosten pridelek,« je dejal.

Predstavljena je bila tudi prva ocena napovedi pridelka jabolk in hrušk v Evropi in svetu. Po navedbah Svetovnega združenja pridelovalcev jabolk in hrušk (Wapa) bo svetovna pridelava jabolk znašala 65,44 milijona ton, od tega jih bodo največ pridelali na Kitajskem (38,1 milijona ton). Evropska pridelava jabolk bo po prvih ocenah znašala 10,5 milijona ton, kar je malo manj kot lani, in 7,5 odstotka manj kot v zadnjih treh in zadnjih petih letih. Bistveno nižji pridelek zaradi velike pozebe predvidevajo v Srbiji, Ukrajini, Moldaviji in zlasti v Turčiji, kjer bo letos pridelava znašala 2,71 milijona ton jabolk, kar je 39 odstotkov manj kot lani.

Pridelava ekoloških jabolk ostaja na približno enaki ravni kot lani. Pridelanih bo 605.000 ton ekoloških jabolk, od tega največ v Nemčiji (170.000 ton), Italiji (164.000 ton) in Franciji (104.000 ton). Prva ocena pridelka hrušk znaša 1,79 milijona ton, kar je 1,4 odstotka več kot lani, pa vendar še vedno 2,5 odstotka manj kot v zadnjih treh letih. Največ hrušk bodo pridelali v Belgiji, 355.000 ton, na Nizozemskem (348.000 ton) in v Italiji (302.000 ton). V Sloveniji bo letošnji pridelek hrušk znašal 1000 ton, kar je 80 odstotkov manj kot lani.