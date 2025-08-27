  • Delo d.o.o.
    Okolje

    Do več sadja in zelenjave z rastlinjaki in namakanjem

    Omejitev podpor navzgor zavira gradnjo visokotehnoloških rastlinjakov, opozarjajo v združenju pridelovalcev v sodobnih rastlinjakih.
    Po prvi oceni bomo letos pridelali 35.000 ton jabolk, kar je slabih 40 odstotkov manj kot lani. FOTO; Leon Vidic/Delo
    Po prvi oceni bomo letos pridelali 35.000 ton jabolk, kar je slabih 40 odstotkov manj kot lani. FOTO; Leon Vidic/Delo
    Maja Prijatelj Videmšek
    27. 8. 2025 | 19:00
    6:24
    Samopreskrba s sadjem je bila lani 27-odstotna, z zelenjavo pa 37-odstotna, kar pomeni, da smo uvozili več kot 70 odstotkov potreb po sadju in več kot 60 odstotkov potreb po zelenjavi. Za letos ne kaže bistveno bolje. Po prvi oceni bomo pridelali 35.000 ton jabolk, kar je slabih 40 odstotkov manj kot lani. Sadjarji in zelenjadarji so na dveh tematskih posvetih na sejmu Agra opozorili na potrebo po povečanju obsega zavarovanih prostorov za pridelavo zelenjave, širitvi namakalnih sistemov, bolj ciljne ukrepe države in ustrezno finančno podporo za izvedbo investicij.

    Glavni dejavniki, ki vplivajo na pridelek v zelenjadarstvu, so ne­ugodne vremenske razmere, ki jih lahko učinkovito omilimo z uporabo zavarovanih prostorov, kot so visokotehnološki sodobni rastlinjaki, je na zelenjadarskem posvetu, ki ga je organizirala zbornica kmetijskih in živilskih podjetij pri gospodarski zbornici (GZS), dejal Kristjan Magdič, predsednik združenja pridelovalcev v sodobnih rastlinjakih pri GZS – zbornici kmetijskih in živilskih podjetij, sicer eden od solastnikov in direktorjev podjetja Paradajz.

    Samopreskrba s sadjem je bila lani 27-odstotna.

    Lani smo uvozili 60 odstotkov zelenjave.

    Sadjarstvo se bo moralo bolje prilagoditi podnebnim spremembam.

    30 hektarov dovolj za preskrbo s ključno zelenjavo

    Pridelava v rastlinjakih omogoča stabilnejšo in predvidljivo pridelavo ne glede na vreme, podaljšanje rastne sezone in več pridelovalnih ciklov, optimalno izkoriščanje virov (vode, hranil) in zmanjšanje uporabe pesticidov, je pojasnil Magdič. »Za doseganje popolne samooskrbe s ključnimi zelenjadnicami, kot so paradižnik, solata, paprika, kumare, bučke, jajčevci in jagode, bi potrebovali le od 25 do 30 dodatnih hektarov sodobnih rastlinjakov,« je poudaril in dejal, da bi za to v treh letih potrebovali okoli sto milijonov evrov. Dodal je, da je pomembna tudi pridelava v tleh, kjer je mogoče pridelovati tiste vrste zelenjadnic, ki jih v sodobnih visokotehnoloških rastlinjakih ni mogoče.

    Za doseganje popolne samooskrbe s ključnimi zelenjadnicami bi potrebovali le od 25 do 30 dodatnih hektarov sodobnih rastlinjakov.

    Kristjan Magdič

    Magdič je opozoril, da omejitev zgornje meje dovoljenih podpor v višini 800.000 evrov v trenutni finančni perspektivi omejuje gradnjo sodobnih visokotehnoloških rastlinjakov, saj tovrstne investicije znašajo več milijonov evrov. »Pri oblikovanju ukrepov in dodeljevanju finančnih podpor v prihodnji ­perspektivi skupne kmetijske politike moramo zato najti ustrezne kompromisne rešitve, ki bodo podprle oba načina pridelave in tako zagotovile kakovostno zelenjavo za slovenskega potrošnika,« je ­zaključil.

    Udeleženci okrogle mize – predstavnica kmetijskega ministrstva, varuh odnosov v verigi preskrbe s hrano in pridelovalka zelenjave – so kot težave, zaradi katerih imamo nizko samopreskrbo z zelenjavo, omenili tudi nepoštene prakse v verigi preskrbe z zelenjavo glede porekla. Izpostavili so tudi potrebo po tehnološkem napredku in boljši izmenjavi znanj med pridelovalci ter med pridelovalci in stroko.

    Namakanje v več sadovnjakih

    V sadjarskem združenju pri GZS – zbornici kmetijskih in živilskih podjetij si želijo več predvidljivosti in stabilnosti ter učinkovite ukrepe vlade za ohranjanje konkurenčnosti sadjarstva. Pri tem je nujno, da pridelovalci sadja v sodelovanju s stroko v sadjarsko prakso vpeljujejo potrebne ukrepe prilagajanja na posledice podnebnih sprememb in z učinkovitejšim obvladovanjem tveganj zagotovijo stabilnost in dolgoročni razvoj panoge. Predvsem so nujni namakalni sistemi, so ­poudarili.

    Mohor Holešek, predsednik sadjarskega združenja pri GZS – zbornici kmetijskih in živilskih podjetij, je poudaril, da mora ministrstvo omogočiti sofinanciranje opreme za protislansko zaščito v sadovnjakih, ki ni oroševanje, kot samostojno naložbo in da mora slovenskim sadjarjem zagotoviti enak nabor zaščitnih sredstev v primerjavi s sosednjimi državami. »Pomembno je, da se uvedejo ustrezne tehnologije pridelave sadja, ki so prilagojene novim vremenskim razmeram, in da se poskrbi za ustrezno tehnologijo skladiščenja pridelka in s tem slovenskemu potrošniku zagotovi kakovosten pridelek,« je dejal.

    Predstavljena je bila tudi prva ocena napovedi pridelka jabolk in hrušk v Evropi in svetu. Po navedbah Svetovnega združenja pridelovalcev jabolk in hrušk (Wapa) bo svetovna pridelava jabolk znašala 65,44 milijona ton, od tega jih bodo največ pridelali na Kitajskem (38,1 milijona ton). Evropska pridelava jabolk bo po prvih ocenah znašala 10,5 milijona ton, kar je malo manj kot lani, in 7,5 odstotka manj kot v zadnjih treh in zadnjih petih letih. Bistveno nižji pridelek zaradi velike pozebe predvidevajo v Srbiji, Ukrajini, Moldaviji in zlasti v Turčiji, kjer bo letos pridelava znašala 2,71 milijona ton jabolk, kar je 39 odstotkov manj kot lani.

    Pridelava ekoloških jabolk ostaja na približno enaki ravni kot lani. Pridelanih bo 605.000 ton ekoloških jabolk, od tega največ v Nemčiji (170.000 ton), Italiji (164.000 ton) in Franciji (104.000 ton). Prva ocena pridelka hrušk znaša 1,79 milijona ton, kar je 1,4 odstotka več kot lani, pa vendar še vedno 2,5 odstotka manj kot v zadnjih treh letih. Največ hrušk bodo pridelali v Belgiji, 355.000 ton, na Nizozemskem (348.000 ton) in v Italiji (302.000 ton). V Sloveniji bo letošnji pridelek hrušk znašal 1000 ton, kar je 80 odstotkov manj kot lani.

    Sorodni članki

    Premium
    Novice  |  Okolje
    Podnebna in biodiverzitetna kriza

    Slovenija, ki se segreva dvakrat hitreje od povprečja, z največjo finančno škodo

    Za reševanje dvojne krize podnebnih sprememb in šestega izumiranja vrst sta pomembni tudi skrb za zdravje tal in opraševalcev.
    Maja Prijatelj Videmšek 14. 5. 2025 | 18:31
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Okolje
    Vdor mrzlega zraka

    Pozeba skoraj vsako leto, oroševanje ni vedno mogoče

    Ovire za postavitev oroševalnih sistemov so premalo vodnih virov in visoke investicije.
    Maja Prijatelj Videmšek 7. 4. 2025 | 17:48
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Vremenska napoved

    Nizke temperature poškodovale del sadnega drevja, a ne povsod

    Po topli soboti je prišla polarna ohladitev. Sledijo mrzla jutra. V notranjosti Slovenije je velika nevarnost pozebe.
    6. 4. 2025 | 16:29
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Boks

    Sporna boksarka povsem spremenjena, marsikdo je ne bi prepoznal

    Alžirka Imane Khelif, ki je na poti do lanskega naslova olimpijske prvakinje v Parizu dvignila obilo prahu, je pred kratkim presenetila s svojim videzom.
    Miha Šimnovec 26. 8. 2025 | 10:40
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Odstotek dohodnine

    Kdo je največji prejemnik dohodninskega odstotka?

    Razdelili več kot 17 milijonov evrov. Parlamentarnim strankam dobrih 100.000 evrov.
    Barbara Hočevar 27. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    ZDA

    Tisoče Američanov zasvojenih s pijačo feel free, kaj je v njej?

    Pijača pri mnogih povzroča odvisnost in zdravstvene težave, marsikoga spravi v finančno stisko. Proti proizvajalcu so bile vložene tožbe.
    27. 8. 2025 | 06:31
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Absentizem

    Bolniških vse več, delodajalci na robu potrpežljivosti

    Obrtniki in podjetniki opozarjajo, da breme bolniških nadomestil duši gospodarstvo. Zahtevajo krajše obdobje kritja s strani delodajalcev in so za nadzor THC.
    26. 8. 2025 | 16:35
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Ko zdravje ne more čakati

    Vsak dan šteje, ko gre za vaše zdravje. Poskrbite zase in za svoje najbližje z zavarovanjem, ki vam zagotavlja odzivnost in kakovost.
    Promo Delo 27. 8. 2025 | 08:05
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Sladka specialiteta, ki sladokusce navdušuje že sto let

    Sladkosti sveta so številne, toda nobena se ne more kosati z nečim tako popolnim, kot so Loackerjeve napolitanke in čokoladne specialitete.
    Promo Delo 26. 8. 2025 | 11:07
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Kako v nekaj dneh do ortopeda in drugih specialistov?

    Iskanje pravega specialista in pravočasnega termina je lahko zelo stresno. Z dobro strokovno podporo se pot do zdravljenja občutno skrajša.
    Promo Delo 26. 8. 2025 | 08:20
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Otok Lanzarote – popolna izbira na Kanarskih otokih

    Ko osrednjo Evropo zajame mraz, se Kanarski otoki kopajo v soncu in prijetnih temperaturah.
    Promo Delo 22. 8. 2025 | 12:34
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Zdravje

    Doma dihamo slab zrak – s pametnimi sistemi lahko dihamo bolje in ceneje

    Uporaba tehnologij pri upravljanju kakovosti zraka napoveduje izboljšanje zdravja in počutja stanovalcev ter nižje stroške.
    Milka Bizovičar 27. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Zdravje

    Za manj nepotrebnih obiskov zdravnika

    Zdravstvena pismenost naj bi pripomogla tudi k aktivnejšemu sodelovanju vsakega posameznika pri skrbi za zdravje.
    Marjana Kristan Fazarinc 27. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Kapitalski trgi

    Evropa vse bolj privlačna za mednarodni kapital

    Evropski vlagatelji so še posebej aktivni v panogah, kjer konsolidacija prinaša strateške prednosti, kot sta bančništvo in zavarovalništvo.
    Marjana Kristan Fazarinc 26. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Kapitalski trgi

    Regtech bankam pomaga obvladovati poslovanje

    Banke so samo lani plačale 19,3 milijarde dolarjev kazni zaradi neizpolnjevanja zahtev regulatorjev.
    Milka Bizovičar 26. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več

