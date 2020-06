Dobra novica za luskavce

Za luskavce, ene najbolj tihotapljenih živali na svetu, je posvetil žarek upanja za lepšo prihodnost. Njihove luske – koža teh živali je pokrita z velikimi zaščitnimi luskami iz keratina – so namreč umaknili s seznama sestavin za uporabo v tradicionalni kitajski medicini.Luskavce pobijajo tudi za prehrano, vsako leto jih menda v Aziji pobijejo okoli 200.000, meso je priljubljeno med elito, češ da dobro vpliva na zdravje in spolno slo. Kitajska je prejšnji teden za žival dvignila stopnjo zaščitenosti na najvišjo, je poročal kitajski zdravstveni časopis Times.Vseh osem vrst teh sesalcev je ogroženih, tri od štirih azijskih so na rdečem seznamu vrst uvrščene pod kritično ogrožene, medtem ko je kitajski luskavec že funkcionalno izumrl.Luskavci, ki jih je izjemno težko gojiti v ujetništvu, so morda (nobena študija tega ni stoodstotno potrdila) vmesni člen prenosa koronavirusa sars-cov-2 na človeka. Tako kot netopirji so namreč naravni gostitelji različnih koronavirusov, a so zaradi uporabe mesa in lusk tesneje povezani s človekom.Kitajska je s prvim januarjem zaprla tržnico v Wuhanu, domnevnem kraju preskoka virusa z živali na ljudi. Seznam živali, ki so jih prodajali tam, ni znan, se pa, kot navaja Guardian, ve, da je bilo 33 s tržnice odvzetih vzorcev pozitivnih na koronavirus, ki je povzročil pandemijo covida-19.Februarja je nato kitajska vlada prepovedala prehranjevanje z določenimi vrstami mesa, so pa pustili izjeme pri uporabi krzna in drugih delov živali v medicini, prihodnje leto naj bi sicer sprejeli nov zakon o zaščiti narave in divjih živali.