  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Pozdravljeni!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Okolje

    Dogovor na Cop30 brez načrta za prehod od fosilnih goriv

    Brazilija se je zavezala, da bo pobudo za načrt odprave fosilnih goriv in deforestacije vodila ločeno od procesa Združenih narodov.
    Predsednik podnebne konference Andrea Correa do Lago je napovedal dva načrta, enega za prenehanje krčenja gozdov in enega za prehod od fosilnih goriv. Brazilija si bo zanju prizadevala ločeno od procesa Združenih narodov. FOTO: Pablo Porciuncula/Afp
    Galerija
    Predsednik podnebne konference Andrea Correa do Lago je napovedal dva načrta, enega za prenehanje krčenja gozdov in enega za prehod od fosilnih goriv. Brazilija si bo zanju prizadevala ločeno od procesa Združenih narodov. FOTO: Pablo Porciuncula/Afp
    M. P. V., STA
    22. 11. 2025 | 19:00
    22. 11. 2025 | 19:46
    3:42
    A+A-

    Države se na podnebni konferenci v Belemu (Cop30) niso uspele dogovoriti o načrtu za prehod od fosilnih goriv. Namerava pa Brazilija dialog o tem vprašanju voditi naprej v okviru ločene pobude.

    Predstavniki držav so na današnji zaključni plenarni seji – ki še poteka – potrdili sveženj zaključnih sklepov oziroma tako imenovan Belemski paket, ki pa ne vsebuje načrta za prehod od fosilnih goriv niti navedbe o fosilnih gorivih. Predsedstvo Cop30 je najnovejše osnutke zaključnih dokumentov objavilo danes. Prvotni osnutki, ki jih je objavilo v torek, so še omenjali možnost takšnega načrta.

    Zaključni sklepi sicer vsebujejo poziv državam, naj na prostovoljni bazi pospešijo svoje podnebne ukrepe in pri tem upoštevajo sporazum o prehodu od fosilnih goriv, ki so ga potrdile pred dvema letoma na podnebni konferenci v Dubaju.

    Za načrt za prehod od fosilnih goriv se je na podnebni konferenci zavzelo 82 držav, vključno s Slovenijo. Blokirale pa so ga naftne proizvajalke, države, ki so velike porabnice fosilnih goriv in tudi nekatera druga hitro razvijajoča se gospodarstva. 

    Po podaljških v napetih pogajanjih je brazilsko predsedstvo na koncu pristalo na kompromisno odločitev, da te ključne sporne točke ne umesti v zaključne dokumente. Namerava pa Brazilija pogovore o tem vprašanju peljati naprej v okviru lastne pobude tudi po zaključku Cop30, je v izjavi novinarjem na prizorišču konference povedal predsednik podnebne konference Andrea Correa do Lago.

    FOTO: Pablo Porciuncula/Afp
    FOTO: Pablo Porciuncula/Afp

    »Vem, da so imeli nekateri izmed vas višje ambicije. Vem, da bodo mladi in civilna družba zahtevali, da storimo več,« je na današnjem plenarnem zasedanju dejal do Lago, in obljubil, da si bo med enoletnim predsedovanjem Brazilije Cop30, ki bo trajalo do naslednje podnebne konference Cop31 v Turčiji, prizadeval za to.

    Napovedal je dva načrta, enega za prenehanje krčenja gozdov in enega za prehod od fosilnih goriv. Kot piše Guardian, ta načrta nista del procesa Združenih narodov in ju ne podpira vseh 195 držav. Vendar ker ju podpira približno 90 držav, obstaja upanje, da bosta pospešila podnebno ukrepanje.

    Dogovor vsebuje tudi poziv k potrojitvi financiranja za prilagajanje revnejših držav podnebnim spremembam do leta 2035, kar je pet let pozneje, kot so predvidevali prejšnji osnutki zaključnih dokumentov. A besedilo jasno določa, da gre za sredstva, ki so del lani v Bakuju sprejetega finančnega cilja, na podlagi katerega morajo bogate države državam v razvoju do leta 2035 zagotoviti 300 milijard dolarjev na leto za financiranje podnebnih ukrepov.

    V razpravi na plenarni seji je sicer več držav, kot so Čile in Panama, kritiziralo predsedstvo Cop30, da ni zagotovilo transparentnega pogajalskega procesa. Ob nasprotovanju Kolumbije šibkemu dogovoru na področju blaženja podnebnih sprememb je brazilsko predsedstvo prekinilo nadaljevanje seje. Kolumbija mu očita, da v pogajalskem procesu ni upoštevalo njenega glasu in ni dovolilo obrazložitev njenega stališča med potrjevanjem sklepov na plenarni seji.

    Sorodni članki

    Premium
    Sobotna priloga
    Predsednik podnebne konference Cop30

    Mož, ki mu je bila v roke zaupana usoda človeštva

    André Corrêa do Lago je imel nalogo razklano mednarodno skupnost vrniti na pot podnebnega multilateralizma.
    Maja Prijatelj Videmšek 21. 11. 2025 | 20:00
    Preberite več
    Novice  |  Okolje
    Podnebna konferenca v Belému

    Tina Kobilšek: Razhajanja med državami so še zelo velika

    Opustitve fosilnih goriv ni v načrtu, zaradi česar EU dogovora ne more podpreti, je povedala glavna slovenska podnebna pogajalka. Blokada Savdske Arabije.
    Maja Prijatelj Videmšek 21. 11. 2025 | 21:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Dolgotrajna bolezen

    Umrla je prva miss samostojne Slovenije Nataša Kozlan Abram

    Na lepotnem tekmovanju je zmagala leta 1992, ko ji je bilo sedemnajst let. Bila je mama dveh otrok in se je že dalj časa borila z rakom.
    22. 11. 2025 | 14:21
    Preberite več
    Magazin  |  Vikend
    Vikend

    Draga televizija, kje so nove oddaje in zakaj molčite o pokojnem?

    Bralce tokrat zanima, kje so obljubljene nove oddaje Kolesa sreče, kako da nihče ne omeni smrti Milana Stojnića in kdaj bo Števerjan. In dovolj imajo jugoserij.
    20. 11. 2025 | 09:00
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Predsednik podnebne konference Cop30

    Mož, ki mu je bila v roke zaupana usoda človeštva

    André Corrêa do Lago je imel nalogo razklano mednarodno skupnost vrniti na pot podnebnega multilateralizma.
    Maja Prijatelj Videmšek 21. 11. 2025 | 20:00
    Preberite več
    Mnenja  |  Pisma bralcev
    Pisma bralcev

    Župan Macedoni kritičen do NVO: Kje ste bili, ko so zlorabljali deklice?

    Kje ste bili ob zlorabah mladoletnic in ko petsto otrok ni videlo šole? Če nimate boljših rešitev za varnost, bodite modro tiho.
    22. 11. 2025 | 08:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Kako zanesljiv, napreden in odporen je slovenski elektroenergetski sistem?

    Kakovost oskrbe z električno energijo je ključen dejavnik za zanesljivost delovanja in razvoja sodobne družbe.
    Promo Delo 19. 11. 2025 | 08:38
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Prostorski kameleon s sedmimi sedeži – Mercedes-Benz GLB

    Mercedes-Benz GLB je vsestranski avtomobil, ki ponuja veliko vsega – prostora, udobja, zmogljivosti in tehnološke dovršenosti v značilnem slogu Mercedes-Benz.
    Promo Delo 21. 11. 2025 | 09:33
    Preberite več
    Promo
    Zgodbe  |  Digitalna odpornost
    Vredno branja

    Rekordna rast napadov: pogoste tarče tudi Slovenci

    Digitalna trdnjava ali odprta vrata? Kaj v resnici odloča, ali bo podjetje jutri še poslovalo?
    Promo Delo 20. 11. 2025 | 13:55
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Osem let jamstva: zanesljivost, ki jo potrebuje vsak

    Ko delo zahteva mobilnost in brezhibno logistiko, je 8-letno jamstvo več kot obljuba – je varnost in nuja na vsaki vaši poti.
    Promo Delo 17. 11. 2025 | 13:31
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Jedrska energija

    Jedrska energija prihaja v države, ki je pred časom niso smele imeti

    Vse naše sosede razen Avstrije bi svojo energetsko mešanico dopolnile z jedrsko energijo, ki pa si utira pot na pet celin.
    Borut Tavčar 22. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Poslovna tveganja

    Podjetja so vse pogosteje »klicana na odgovornost«

    Podjetja pogosto ne razmišljajo o finančni škodi, ki jo lahko povzročijo različne nevarnosti.
    Miran Varga 20. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetja

    Vključevanje in spoštovanje različnosti sta naši najvišji vrednoti

    Andrej Brisco, direktor podjetja Alpacem Inde pravi, da merijo organizacijsko klimo in veliko vlagajo v izobraževanje.
    Maja Južnič Sotlar 20. 11. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Jedrska energija

    Velika jedrska elektrarna leta 2040, prva mala leta 2050

    Razvoj malih modularnih reaktorjev je zelo intenziven, vendar te še ne delujejo, zato o cenah še ni mogoče govoriti.
    Borut Tavčar 15. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več

    Več iz teme

    podnebna konferenca v BelemuCop30fosilna gorivapodnebne spremembe

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Šport  |  Rokomet
    Pokal EHF

    Celjani so si po loteriji priigrali evropsko pomlad

    Rokometaši Celja Pivovarne Laško so v Zlatorogu nadoknadili zaostanek dveh golov proti Vojvodini in se po izvajanju 7-metrovk prebili v četrti krog pokala EHF.
    Peter Zalokar 22. 11. 2025 | 20:00
    Preberite več
    Novice  |  Okolje
    Podnebna konferenca v Belemu

    Dogovor na Cop30 brez načrta za prehod od fosilnih goriv

    Brazilija se je zavezala, da bo pobudo za načrt odprave fosilnih goriv in deforestacije vodila ločeno od procesa Združenih narodov.
    22. 11. 2025 | 19:00
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Španija

    Sanjska vrnitev Barcelone na Camp Nou, kjer je odmevalo Messi, Messi! (VIDEO)

    Španski prvaki so po več kot dveh letih odigrali prvo tekmo na še ne povsem dokončanem domačem štadionu in s 4:0 razbili Athletic Bilbao.
    22. 11. 2025 | 18:36
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Anglija

    Slot in Liverpool izgubljena v gozdu, Nottingham izpraznil Anfield

    Liverpoolova kriza se nadaljuje tudi po reprezentančnem premoru, doživel je že šesti poraz na sedmih tekmah v premier league. Forestova učna ura prvakom.
    22. 11. 2025 | 18:06
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Referendum

    Številne kršitve volilnega molka po vsej državi

    Dežurna služba ministrstva za notranje zadeve je od začetka volilnega molka pred referendumom prejela 38 obvestil o domnevnih kršitvah.
    22. 11. 2025 | 17:06
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Španija

    Sanjska vrnitev Barcelone na Camp Nou, kjer je odmevalo Messi, Messi! (VIDEO)

    Španski prvaki so po več kot dveh letih odigrali prvo tekmo na še ne povsem dokončanem domačem štadionu in s 4:0 razbili Athletic Bilbao.
    22. 11. 2025 | 18:36
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Anglija

    Slot in Liverpool izgubljena v gozdu, Nottingham izpraznil Anfield

    Liverpoolova kriza se nadaljuje tudi po reprezentančnem premoru, doživel je že šesti poraz na sedmih tekmah v premier league. Forestova učna ura prvakom.
    22. 11. 2025 | 18:06
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Referendum

    Številne kršitve volilnega molka po vsej državi

    Dežurna služba ministrstva za notranje zadeve je od začetka volilnega molka pred referendumom prejela 38 obvestil o domnevnih kršitvah.
    22. 11. 2025 | 17:06
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Kako algoritmi oblikujejo naše vsakodnevne odločitve?

    Preglednost umetne inteligence postaja ključno vprašanje sodobne digitalne družbe.
    Promo Delo 17. 11. 2025 | 09:34
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Teden slovenske hrane na vlakih

    Slovenske železnice so se letos pridružile Tednu slovenske hrane in skupaj z osrednjimi kmetijskimi organizacijami pripravile akcijo Lokalna hrana na vlakih.
    Promo Delo 18. 11. 2025 | 09:35
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kaj je notri, šteje: McDonald’s razkriva svoje dobavitelje

    Big Mac, neprekosljivi krompirček in številne druge jedi iz McDonald'sa imajo danes že skoraj ikoničen status in navdušene privržence po vsem svetu.
    Promo Delo 17. 11. 2025 | 08:52
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Trije meseci življenja po vojaško, ki posameznika spremenijo v ponosnega pripadnika SV

    V Slovenski vojski trenutno služi 6246 pripadnikov in pripadnic v stalni sestavi, 1282 pa jih uniformo z enakim ponosom nosi v rezervni sestavi. Skupaj jih je 7528. To je 7528 posameznikov, ki jih povezuje en sam cilj: služiti domovini s srcem pod uniformo.
    Promo Delo 20. 11. 2025 | 14:01
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Do bitcoinov kar na Petrolu: varno, pregledno in brez posrednikov

    Slovenija je ena redkih držav v Evropi, kjer lahko bitcoin kupite na Petrolu, kar omogoča podjetje Bitins s predplačniškimi kuponi za kriptovalute.
    Promo Delo 20. 11. 2025 | 15:09
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Kako se zaščititi pred vedno pametnejšimi napadi

    Tudi najmanjša podjetja so postala privlačna tarča napadalcev, ki izkoriščajo slabo zaščito in premalo znanja zaposlenih.
    Promo Delo 21. 11. 2025 | 10:55
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Globalne naložbe na dosegu Slovencev

    UniCredit odprla vrata globalnim naložbam: Slovenci lahko prvič vlagajo v krovni sklad različnih svetovnih vodilnih upravljavcev.
    Promo Delo 14. 11. 2025 | 08:11
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Tri četrtine prihodkov iz tujine – zgodba o izvozni moči Slovenije

    Švica je od lani vodilni izvozni trg Slovenije, saj smo tja izvozili za kar 20.694 milijonov evrov blaga, kar jo uvršča daleč pred druge trgovinske partnerice.
    Promo Delo 17. 11. 2025 | 10:05
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Dobrih 80
    Vredno branja

    Se jih še spomnite? To so naj oglasi našega otroštva

    Ob 80-letnici Fructala smo pogledali oglase, ki so zaznamovali generacije in v naše domove prinašali občutek domačnosti.
    Promo Delo 21. 11. 2025 | 11:01
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Boste imeli govor pred sodelavci? Vzemite bombon

    Kako so mentol, evkaliptus in vitamin C postali simbol svežine v sezoni prehladov.
    Promo Delo, Promo Delo 21. 11. 2025 | 12:54
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kaj je Osgood-Schlatter sindrom? Simptomi in zdravljenje

    Osgood-Schlatter sindrom je pogosta poškodba pri mladih športnikih. Zakaj nastane, kako jo prepoznati in zakaj je ključna ciljno usmerjena fizioterapija?
    Promo Delo 18. 11. 2025 | 09:11
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Zakaj Slovenci končno vlagamo drugače?

    Vlaganje niso več samo številke in grafi, ampak je postalo tudi izraz naših vrednot, odnosa do sveta in ljudi okoli nas.
    Promo Delo 21. 11. 2025 | 10:07
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    POHODNIŠTVO

    Kako se je obnesla skandinavska legenda zimskih dni

    V svoji pohodniški karieri sem preizkusil različna oblačila, nekatera odlična, druga manj. Oprema je v naravi res prva zaščita pred mrazom, vetrom in terenom.
    Promo Deloindom 1. 11. 2025 | 14:25
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Prave veščine so ključ do strateškega in učinkovitega izvoza

    Podatki kažejo, da se slovenska podjetja na tuje trge še vedno podajajo naključno, brez jasnih razlogov, brez načrta in brez opredeljenih izvoznih strategij
    Promo Delo 21. 11. 2025 | 09:26
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Avstrijska Koroška
    Vredno branja

    Zakaj je Avstrija priložnost za enega največjih slovenskih gostincev (video)

    Širitev na Taggenbrunn je podjetju Jezeršek gostinstvo odprla vrata v celotno regijo DACH in potrdila moč družinskih vrednot.
    Promo Delo 17. 11. 2025 | 11:37
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Trajnostne finance in odgovorno investiranje

    Vlaganje niso več samo številke in grafi, ampak je postalo tudi izraz naših vrednot, odnosa do sveta in ljudi okoli nas.
    Promo Delo 20. 11. 2025 | 15:25
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    KIBERNETSKA VARNOST

    Kako deluje trg ukradenih podatkov

    V digitalnem svetu so podatki postali nova valuta. Od e-naslovov do zgodovine brskanja – vsak delček informacije lahko ukradejo, zapakirajo in preprodajo.
    Promo Delo 1. 11. 2025 | 09:37
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    ENERGETSKA INFRASTRUKTURA

    Slovensko podjetje, ki stoji za enim največjih energetskih dosežkov

    RIKO uresničuje vizijo trajnostnega razvoja z naprednimi energetskimi projekti, ki združujejo visoko tehnologijo, zanesljivost in okoljsko odgovornost.
    Promo Delo 1. 11. 2025 | 08:46
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo