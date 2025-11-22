Dogovor na Cop30 brez načrta za prehod od fosilnih goriv

Države se na podnebni konferenci v Belemu (Cop30) niso uspele dogovoriti o načrtu za prehod od fosilnih goriv. Namerava pa Brazilija dialog o tem vprašanju voditi naprej v okviru ločene pobude.

Predstavniki držav so na današnji zaključni plenarni seji – ki še poteka – potrdili sveženj zaključnih sklepov oziroma tako imenovan Belemski paket, ki pa ne vsebuje načrta za prehod od fosilnih goriv niti navedbe o fosilnih gorivih. Predsedstvo Cop30 je najnovejše osnutke zaključnih dokumentov objavilo danes. Prvotni osnutki, ki jih je objavilo v torek, so še omenjali možnost takšnega načrta.

Zaključni sklepi sicer vsebujejo poziv državam, naj na prostovoljni bazi pospešijo svoje podnebne ukrepe in pri tem upoštevajo sporazum o prehodu od fosilnih goriv, ki so ga potrdile pred dvema letoma na podnebni konferenci v Dubaju.

Za načrt za prehod od fosilnih goriv se je na podnebni konferenci zavzelo 82 držav, vključno s Slovenijo. Blokirale pa so ga naftne proizvajalke, države, ki so velike porabnice fosilnih goriv in tudi nekatera druga hitro razvijajoča se gospodarstva.

Po podaljških v napetih pogajanjih je brazilsko predsedstvo na koncu pristalo na kompromisno odločitev, da te ključne sporne točke ne umesti v zaključne dokumente. Namerava pa Brazilija pogovore o tem vprašanju peljati naprej v okviru lastne pobude tudi po zaključku Cop30, je v izjavi novinarjem na prizorišču konference povedal predsednik podnebne konference Andrea Correa do Lago.

FOTO: Pablo Porciuncula/Afp

»Vem, da so imeli nekateri izmed vas višje ambicije. Vem, da bodo mladi in civilna družba zahtevali, da storimo več,« je na današnjem plenarnem zasedanju dejal do Lago, in obljubil, da si bo med enoletnim predsedovanjem Brazilije Cop30, ki bo trajalo do naslednje podnebne konference Cop31 v Turčiji, prizadeval za to.

Napovedal je dva načrta, enega za prenehanje krčenja gozdov in enega za prehod od fosilnih goriv. Kot piše Guardian, ta načrta nista del procesa Združenih narodov in ju ne podpira vseh 195 držav. Vendar ker ju podpira približno 90 držav, obstaja upanje, da bosta pospešila podnebno ukrepanje.

Dogovor vsebuje tudi poziv k potrojitvi financiranja za prilagajanje revnejših držav podnebnim spremembam do leta 2035, kar je pet let pozneje, kot so predvidevali prejšnji osnutki zaključnih dokumentov. A besedilo jasno določa, da gre za sredstva, ki so del lani v Bakuju sprejetega finančnega cilja, na podlagi katerega morajo bogate države državam v razvoju do leta 2035 zagotoviti 300 milijard dolarjev na leto za financiranje podnebnih ukrepov.

V razpravi na plenarni seji je sicer več držav, kot so Čile in Panama, kritiziralo predsedstvo Cop30, da ni zagotovilo transparentnega pogajalskega procesa. Ob nasprotovanju Kolumbije šibkemu dogovoru na področju blaženja podnebnih sprememb je brazilsko predsedstvo prekinilo nadaljevanje seje. Kolumbija mu očita, da v pogajalskem procesu ni upoštevalo njenega glasu in ni dovolilo obrazložitev njenega stališča med potrjevanjem sklepov na plenarni seji.