Drevesa rjavijo kljub zalivanju

»Za zdaj ni nikakršne prepovedi uporabe vode,« so odgovorili iz ljubljanskega javnega podjetja Voka Snaga. Dodali so, da zalivajo tudi drevesa, zelenic pa zaradi velikega obsega praviloma ne. Pogostost zalivanja prilagajajo starosti dreves, lokaciji in vremenskim razmeram. V Ljubljani mlada drevesa zalivajo prve tri sezone po zasaditvi, čeprav evropski standardi predvidevajo zalivanje prvi dve sezoni. Med vročinskim valom zalivanje poteka neprekinjeno, prednost pa imajo najmlajša in najbolj ranljiva drevesa. Običajnih mestnih zelenic zaradi njihovega velikega obsega praviloma ne zalivajo. »Izjemno visoke temperature in dolgotrajna suša predstavljajo precejšen stres za celotno mestno zelenje,« pravijo. Pri posameznih mladih drevesih opažajo venenje, predčasno odmetavanje listov, sušenje ...