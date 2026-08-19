Suše vse hujše, Slovenija pa še vedno namaka le odstotek kmetijskih zemljišč

Od lani se pri namakanju ni nič premaknilo, se je dekanja biotehniške fakultete in strokovnjakinja za to področje Marina Pintar odzvala na vprašanje, ali je bil od lanske suše dosežen kakšen napredek pri namakanju kmetijskih zemljišč, brez katerega zaradi vse hujših suš v kmetijstvu ne bo šlo, pri čemer se že leta vrtimo okoli enega odstotka vseh kmetijskih površin v uporabi. »Stroka je že tolikokrat povedala svoje, vendar odločevalci nimajo niti volje niti želje ali pa imajo zadaj kakšno računico. Namakanja se ni še nihče resno lotil.«

Nacionalni program namakanja iz sredine 90. let, ki je bil sprejet kot odziv na katastrofalni kmetijski suši v letih 1992 in 1993, je predvideval, da je v Sloveniji za namakanje potencialno primernih okoli 200.000 hektarov kmetijskih površin, če upoštevamo dejansko dostopnost vodnih virov, pa da je vode realno dovolj za namakanje približno 60.000 hektarov. Danes je z namakalnimi sistemi opremljenih okoli 6200 hektarov, lani pa smo namakali 3803 hektare površin, kar je sedem odstotkov manj kot leto prej. Kmetijske površine (njive, vrtovi, sadovnjaki, oljčniki, rastlinjaki, travniki, vinogradi, drevesnice) so predstavljale tri četrtine teh površin, osem odstotkov je bilo športnih igrišč in štiri odstotke smučišč.