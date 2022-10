Države proti začasnemu podaljšanju uporabe glifosata

V nadaljevanju preberite:

Herbicidu glifosatu 15. decembra letos poteče dovoljenje za uporabo v EU. Evropska agencija za varnost hrane (Efsa) je maja letos sporočila, da do tega datuma še ne bo izdelala ponovljene končne ocene o tveganju pesticida za zdravje ljudi in okolje. Evropska komisija je zato predlagala začasno podaljšanje dovoljenja glifosatu za eno leto, a pri tem ni dobila podpore. Preberite, katere države so glasovale proti in kakšne posledice se napovedujejo ob morebitni prepovedi glifosata.