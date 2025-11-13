Države so reševanje podnebne krize obesile na klin

Izpusti ogljikovega dioksida zaradi kurjenja fosilnih goriv so letos rekordni. Proizvajalke nafte nasprotujejo načrtu za odmik od fosilnih goriv.

Cop 30 bo Cop resnice, je ob začetku podnebne konference v Belému naznanil brazilski predsednik Luiz Inácio Lula da Silva. Z izjavo je meril na lažne novice, dezinformacije in zanikanje znanosti, ki jih širijo netilci kaosa, predvsem prvi med njimi, ameriški predsednik Donald Trump. A tudi če tega ne bo v Belém, je tragična resnica ta, da je večina držav prizadevanja za reševanje podnebne krize obesila na klin. Svet je še vedno na poti h katastrofalnemu povišanju temperature za 2,6 stopinje Celzija do konca stoletja glede na predindustrijsko obdobje. Države pred začetkom Cop 30 namreč niso predložile dovolj ambicioznih posodobljenih ciljev za zmanjšanje toplogrednih izpustov v prihodnjem desetletju, kaže poročilo Climate Action Tracker. Izpusti ogljikovega dioksida iz uporabe fosilnih ...