Državni svet naj zagotovi uravnotežen posvet o vetrni energiji

»Nestabilne geopolitične razmere v svetu in naši neposredni bližini bi morale vzbuditi vsaj kanček dvoma v enostranske razprave in odločitve,« opozarjajo v GIZ za vetrno energijo. Skrbi jih namreč način delovanja Državnega sveta, ki »brez učinkovite vsestranske strokovne razprave ogroža energetsko varnost in prihodnost naše države ter poglablja razdvojenost skupnosti«.

Aprila letos je Evropska komisija napovedala, da bo EU zgolj letos namestila rekordnih 89 gigavatov (GW) novih zmogljivosti obnovljivih virov, od tega 19 GW vetrne energije in 70 GW sončne energije. »To je pomemben korak k izpolnjevanju podnebnih ciljev, zmanjšanju odvisnosti od uvoza ruskega plina in krepitvi energetske neodvisnosti,« napoved povzema predsednik GIZ za vetrno energijo Primož Kapus.

Konec junija je Evropska investicijska banka (EIB) dvignila svoj kreditni limit za letos na rekordnih 100 milijard evrov, vključno z več denarja za vetrno industrijo. EU je ob tem povečala sistem finančne podpore in zavarovanja za proizvajalce vetrnih turbin, iz 5 na 6,5 milijarde evrov. »To pomeni, da Evropa verjame v veter kot ključni vir energije prihodnosti in stoji ob strani industriji, ki ga razvija,« pravi Kapus.

Pri nas pa je bilo na junijskem posvetu v Državnem svetu Vetrna energija – prostor in okolje kar 98 odstotkov časa namenjenega nasprotnikom vetrne energije. »V zapisniku posveta je navedeno, da sta dva investitorja v vetrne projekte zaradi neuravnoteženega izbora poročevalcev svojo udeležbo odpovedala, a kljub temu Državni svet nadaljuje aktivnosti, usmerjene proti razvoju vetrne energije in se pri nadaljnjih korakih opira prav na sklepe tega posveta,« opozarja Kapus.

»V GIZ za vetrno energijo zato Državni svet pozivamo k organizaciji drugega dela posveta, kjer bodo enakovredno predstavljeni tudi strokovni podatki in dejanske informacije o vetrni energiji. Zavezujemo se, da bomo tak posvet pripravili in organizirali v GIZ za vetrno energijo v enakem obsegu in formatu, kot so prvotnega izvedle civilne iniciative, pri tem pa vključili vse deležnike, od nevladnih organizacij do strokovnjakov z različnih področij. Javnosti želimo omogočiti, da sliši celovite informacije in na njihovi podlagi oblikuje mnenje,« napoveduje Kapus.