FOTO:Dunajčani imajo raje javni prevoz kot avto

Dunajsko javno podjetje Wiener Linien je lani znova prodalo rekordno število letnih vozovnic za javni promet. Imetnikov letne vozovnice za 365 evrov je v avstrijskem glavnem mestu kar 852.000, kar je več, kot je registriranih avtomobilov. Dunajčani pa bodo kljub temu letos v gradnjo mreže javnega prevoza vložili še 368 milijonov evrov.Kar 38 odstotkov vseh poti po mestu so Dunajčani lani opravili z javnimi prevoznimi sredstvi. Delež potnikov v osebnih avtomobilih se je v primerjavi z 2018 zmanjšal za štiri odstotke in je znašal 25 odstotkov. Ob tem se je delež pešcev povečal s 26 na 30 odstotkov. Delež kolesarjev v prometu ostaja sedem odstotkov. Na Dunaju so sicer že peto leto prodali več letnih vozovnic za javni promet, kot je v prestolnici registriranih avtomobilov.Da je vožnja z javnim prevozom tako priljubljena, Dunajčani pripisujejo stalni gradnji mreže in posodabljanju voznega parka, skrajševanju intervalov linij ter ugodni letni vozovnici. Ta znaša 365 evrov in vključuje vožnjo z vsemi javnimi prevoznimi sredstvi znotraj mesta, kot so podzemna železnica, vlaki, tramvaji in avtobusi. Podjetje Wiener Linien bo letos v infrastrukturo, nakup okolju prijaznih vozil, povečanje varnosti na postajah podzemnih železnic in v ozelenitev postajališč vložilo 368 milijonov evrov.»Dobro delujoč javni promet pomembno prispeva k varovanju podnebja v našem mestu. Kdor se odpove osebnemu avtomobilu in se odloči za javni prevoz, prihrani kar 1,5 tone škodljivega ogljikovega dioksida na leto,« je povedala mestna ministrica za okoljeV primerjavi z drugimi prebivalci evropskih prestolnic so se Dunajčani izkazali tudi za zelo poštene uporabnike javnega prevoza. Lani so namreč našteli le 93.000 slepih potnikov, kar predstavlja 1,9 odstotka vseh potnikov. V Berlinu in Hamburgu ta delež znaša pet, v Parizu pa celo deset odstotkov. Globa za kršitelje na Dunaju znaša 105 evrov.