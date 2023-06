Dva tabora pri kavcijah se nikakor ne slišita

V nadaljevanju preberite:

V Sloveniji sistem ločenega zbiranja odpadkov ni med najboljšimi in evropskih ciljev ne bomo dosegli. Kavcijski sistemi zagotavljajo velik delež izločenih določenih vrst odpadkov in njihovo veliko kakovost, menijo na ministrstvu za okolje, podnebje in energijo (Mope). V komunalnih podjetjih pa menijo, da bi cilje lahko dosegli z boljšim sortiranjem, poleg tega je treba poskrbeti za vse odpadke, ne le za plastenke in pločevinke.