Edini cilj naj bo razogljičenje ob varni oskrbi in dostopnih cenah

Energetika se mora razogljičiti, to je edina pot, so se strinjali energetiki na konferenci energije na kvadrat E2ZS, ki jo je organizirala Energetska zbornica Slovenije. Generalni sekretar Eurelectric Kristian Ruby meni, da Evropa potrebuje nov načrt za elektrifikacijo, in dodaja, da ima EU nasploh preveč prioritet in ciljev in je zdaj čas predvsem za izvedbo dogovorjenega v predpisih. Pri tem je treba najti pravo ravnotežje med realizmom in ambicijami.

»EU je že uspelo, da 72 odstotkov elektrike pridobi iz nizkoogljičnih virov. Kljub temu je veliko potrošnikov izgubljenih v zelenem prehodu, energetska preobrazba pa je proces, ki zahteva toliko od vseh nas, da bomo imeli vsi v prihodnosti dovolj dela,« je jasno povedal. »V zadnjih petih letih se je veliko spremenilo. Priča smo novemu svetovnemu redu, v katerem postaja vloga Evrope manjša, Azija je čedalje močnejša, gospodarska dejavnost se seli zunaj Evrope,« je še dejal Ruby.