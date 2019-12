FOTO:Ekol že deluje, a prebivalcem je dovolj 

Požar v podjetju za predelavo nevarnih odpadkov Ekol v Stražišču pri Kranju, kjer je zagorelo v ponedeljek zvečer, po prvih meritvah ni povzročil onesnaženja zraka in vode z nevarnimi snovmi. Po navedbah družbe je požar povzročil samovžig, zagorelo je pod nadstreškom v enem od zabojnikov z nevarnimi odpadki – šlo je predvsem za mešane industrijske odpadke (odpadna plastična embalaža, naoljene krpe, odpadni oljni in zračni filtri) –, ki so bili pripravljeni za nadaljnjo oddajo v končno obdelavo v tujino.



Ogenj se je razširili na nekaj drugih zabojnikov in parkirano tovorno vozilo ter zajel nadstrešnico. V obratu je nastala le materialna škoda, ki po prvih ocenah družbe znaša okoli 40.000 evrov. Policija je potrdila, da so intervencijo končali, naprave pa niso zaznale prisotnosti nevarnih plinov. »Ogenj je bil omejen samo na tisti del industrijske cone, kjer skladiščijo industrijske odpadke.«



Po doslej preverjenih podatkih so bili industrijski odpadki v zabojnik, kjer je zagorelo, preloženi v torek dopoldne, pravijo policisti. Z ogledom so kriminalisti izključili možnost, da bi bil požar podtaknjen. Na kraju pa so zavarovali posamezne vzorce materiala, ki bodo predmet nadaljnjih preiskav.



Podjetje že nemoteno posluje, prebivalcem Stražišča pa je vsega dovolj.



Marko Špolad, vodja civilne iniciative Za zeleno Stražišče, je povedal, da so vedeli, da se bo prej ali slej zgodilo kaj takšnega, saj ne mine teden, ko se v podjetju ne bi oglasili gasilci. V civilni iniciativi že več kot 15 let opozarjajo na problematično delovanje Ekola in onesnaževanje drugih podjetij v industrijski coni Laze, zlasti livarne aluminija Blisk in podjetja Don-Don.



Glavna težava Ekola po Špoladovih besedah je, da je na vrhu vzpetine. Ob vsakem požaru odpadne gasilne vode tečejo neizogibno v potok Sorška reka, ki napaja podtalnico, iz katere se črpa voda za loški in škofjeloški bazen ter del ljubljanskega bazena. Na območju industrijske cone so v preteklosti že večkrat zaznali izlive nevarnih snovi v potok, zgodila pa sta se tudi že najmanj dva resna požara, opozarjajo v okoljevarstveni organizaciji Alpe Adria Green. Industrijska cona je v neposredni bližini naselja Laze, zato so ob večjem požaru ogroženi vsi prebivalci Stražišča in celo Kranja, opozarja Špolad.

Prebivalci apatični

Največja tragika po Špoladovih besedah je, da so prebivalci Laz in Stražišča postali apatični za dogajanje v Ekolu. Še uro po izbruhu požara niso vedeli, da morajo zapreti okna. To je posledica tega, da jih podjetje obravnava kot drugorazredne državljane, prav tako tudi kranjska občina in državne institucije, ki se ne zmenijo na njihovo dolgoletno opozarjanje na potencialno nevarnost za okolje v industrijski coni Laze, ki ni niti ustrezno komunalno urejena. Zato že dlje časa zahtevajo ureditev območja ali celo selitev cone na drugo lokacijo.

Okoljska škoda že pred požarom

Zavod za varstvo narave je v preteklosti podal strokovno mnenje, da je bila habitatom in vrstam na območju Natura 2000, ki mejijo na industrijsko cono, povzročena okoljska škoda. Alpe Adria Green je v postopku pridobivanja okoljevarstvenega soglasja za Ekol na to opozorila ministrstvo za okolje in prostor, vendar jo je ministrstvo zavrnilo. Nevladnikom je pritrdilo sodišče, ki je Agenciji za okolje naložilo, naj ugotovi povzročitelja okoljske škode in odvzame vzorce vode in zemljine.



V sodbi je bil eksplicitno omenjen Ekol, poudarja Špolad, vendar Arso svoje naloge do danes ni opravil. Civilna iniciativa je več pritožb proti podjetju poslala tudi požarni inšpekciji, a je ta po Špoladovih besedah »pogledala le platnice knjige, ne pa vsebine«.



V podjetju so sistem za avtomatsko javljanje požara, ki se je vključil ob zadnjem požaru, namestili šele leta 2017, kot odziv na poostrene inšpekcijske preglede obratov za predelavo odpadkov po požaru v Kemisu. Samo hitri intervenciji gasilcev se gre zahvaliti, da se ni zgodil drugi Kemis, meni Špolad.