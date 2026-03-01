  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    Olimpijske igreNogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Pozdravljeni!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Okolje

    Ekološko kmetijstvo bolj zanima mlade

    Prekmurski ekološki kmetje so morali žito prodati v Avstrijo, ker pri nas ni skladišč, med drugim pravi Ana Frelih Larsen o razvoju, ki gre sicer v pravo smer.
    Podkast Moč gospodarstva - Ana Frelih Larsen. Foto: Marko Feist Foto Marko Feist
    Galerija
    Podkast Moč gospodarstva - Ana Frelih Larsen. Foto: Marko Feist Foto Marko Feist
    Borut Tavčar
    1. 3. 2026 | 20:16
    8:08
    A+A-

    Že 15, 20 let se Ana Frelih Larsen ukvarja s področjem agroekologije, ki vpliva na zdravje tal. Ekološko kmetijstvo je eden od tistih modelov razvoja kmetijstva, ki ima precej družbenih in okoljskih koristi. Po površini za zdaj ekološko kmetijstvo pri nas zaseda 11 do 12 odstotkov kmetijskih površin v uporabi, po številu kmetijskih gospodarstev pa osem odstotkov. Zelo spodbudno pri tem je, da je mladih (med 30 in 39 let) v ekološkem kmetijstvu dvakrat več kot v drugem kmetijstvu.

    Med kmetijskimi gospodarstvi z mladimi gospodarji je tako kar 15 odstotkov ekoloških kmetij, kar kaže na večji interes mladih in je dobra novica za razvoj. To je tržna niša, model razvoja, v katerem mladi vidijo možnost dodane vrednosti, vidijo tudi dolgoročen potencial, ki ga ima ta vrsta pridelave za odpornost, višje prihodke. Ana Frelih Larsen z ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano meni tudi, da je ekološko kmetijstvo bolj v skladu z družbenimi pričakovanji in zmanjšuje notranje konflikte ljudi.

    V akcijskem načrtu za ekološko kmetijstvo je cilj, da bi že do 2027 prišli na 18 odstotkov kmetijskih površin. A tega cilja ne bomo dosegli, če nadaljujemo v sedanjem tempu, ko imamo dvoodstotno rast na leto, pravi Ana Frelih Larsen. Na leto v ekološko kmetovanje preide od 1200 do 1300 hektarov kmetijskih površin oziroma 80 gospodarstev. Za dosego cilja bi torej morali razvoj zelo pospešiti, je pa spodbudno, da ta gre v pravo smer.

    Imamo srečo, da ni intenzivnega kmetijstva

    Politični cilji sicer ne segajo tako visoko kot v Evropski uniji, kjer je cilj za ekološko kmetijstvo 25 odstotkov kmetijskih površin do 2030. Ana Frelih Larsen meni, da lahko v Sloveniji pridemo do 25 odstotkov do leta 2040. Imamo znatno manj kmetijskih površin, kot je povprečje Evropske unije, zato bi načeloma lahko odstotke hitreje pridobivali, a sogovornica pravi, da je za to nujno močno podporno okolje, ki potrebuje čas, da se razvije. Gre namreč za preskok v miselnosti in spremembo celotnega sistema.

    image_alt
    Nova prioriteta države: prehranska varnost

    Ekološko kmetijstvo ohranja kakovostna kmetijska tla, pri pridelavi pa so pomembni tudi opraševalci in kakovost vode. Če so kmetje izpostavljeni sintetičnim pesticidom, to negativno vpliva na njihovo zdravje. Pesticidi so tudi eden od glavnih vzrokov za upadanje števila opraševalcev, poleg izginjanja cvetočih travnikov. Ekološko kmetijstvo pomaga opraševalcem in ima hkrati 30-letno zgodovino, vzpostavljen je robusten sistem, ki mu zaupajo tudi potrošniki.

    Ana Frelih Larsen ugotavlja, da mlade ekološko kmetijstvo nadpovprečno zanima. FOTO: Marko Feist
    Ana Frelih Larsen ugotavlja, da mlade ekološko kmetijstvo nadpovprečno zanima. FOTO: Marko Feist

    Slovenija ima to srečo, da tudi zaradi značilnosti pokrajine ni šla v tako pospeševanje industrijskega kmetijstva kot Nemčija, Madžarska, tudi Češka in še veliko držav, še vedno pa imamo točkovne težave z ekološkim odtisom kmetijstva. Zlasti tam, kjer je večja obtežba z rejnimi živalmi ali intenzivna pridelava z manj kolobarji. Za te točke je treba najti rešitve, hkrati pa je treba najti razvojne modele za kmetijsko pridelavo na območjih z omejitvami, kjer pridelava zdaj ni konkurenčna.

    Dejanska samopreskrba lahko hitro upade

    Ana Frelih Larsen loči med navidezno in dejansko samopreskrbo s prehrano. Če naša samopreskrba temelji na uvozu vhodnih sredstev, kot so mineralna gnojila, pesticidi, tudi beljakovinska krma, nam lahko zaradi političnih pretresov ta hitro zelo pade. V tem pogledu je ekološko kmetijstvo lahko prednost, saj zmanjšuje odvisnost od tujih vnosov, ker gradi na čim bolj zaprtem krogotoku snovi. Če tal ne ohranjamo, če jih izčrpamo, bodo manj odporna tudi na sušo.

    image_alt
    Evropa in Slovenija sta na ključnih področjih strateško odvisni

    Ali nas naše kmetijstvo lahko prehrani, je odvisno od več stvari. Ekološko kmetijstvo bi lahko usmerjali v vodovarstvena območja, Naturo 2000, saj lahko daje več javnih dobrin. Tako bi ostalo več kmetijskih površin, kjer bi se lahko usmerili v višjo pridelavo. Tudi na teh območjih, če je dovolj vlaganja v tehnologije pridelave, če so zadaj sistem žlahtnenja, sistem pridelave semen, razvoja sort, uporaba biostimulantov in drugih praks, mulčenje in vključevanje metuljnic, pa je lahko ekološko kmetijstvo zelo uspešno. A raziskave, kako to pospešiti, so še v povojih, vlaganje vanje pa je znatno manjše kot v Nemčiji ali Avstriji.

    Če hočemo prehransko varnost, moramo vložiti tudi v sistem raziskav in prenos znanja, opozarja Ana Frelih Larsen.

    Okrepiti povpraševanje in pridelavo

    Prav tako je nujen celovit pristop v politiki. To pomeni, da ne podpiramo kmetijstva zgolj s plačili na hektar, temveč z ukrepi, ki podpirajo celotno verigo. Več je treba vložiti v tehnologije za večjo pridelavo. Prekmurski ekološki kmetje so morali pšenico prodati v Avstrijo, ker pri nas ni skladišč. V verigi lahko manjka samo ena stvar, pa slovenski pridelek ne pride na krožnik v javnem zavodu.

    image_alt
    Lokalna hrana najprej za Slovensko vojsko

    Na drugi strani je treba okrepiti povpraševanje. Ena točka so javni zavodi, zlasti vrtci in šole, ki lahko zagotavljajo stabilen odjem skozi vse leto. Javni zavodi morajo ob tem biti pripravljeni plačati nekoliko več. En večjih vzvodov je zmanjševanje količine zavržene hrane. Manjši zavodi plačajo po 300, največji pa tudi 10.000 evrov na leto zgolj za odvoz zavržene hrane. Vse se zloži, če je lokalno pridelana hrana tudi okusno pripravljena in zavržene hrane ni več. To tudi krepi odnos do hrane in do slovenskega kmetijstva.

    Dodatna obdavčitev ni verjetna

    Politično je lažje znižati davek na zdrava živila kot povečati davek na nezdrava živila. Prehrana ima velik vpliv na zdravje, pa tu niso samo visoko predelana živila, tu so tudi energijske pijače in sladila, pa tudi to, da zaužijemo premalo vlaknin. Pri tem ozaveščenost pripelje en korak naprej, ključno pa je, da so zdrave izbire na voljo. Pri železniški postaji lahko precej dolgo iščeš sendvič s polnozrnato štručko.

    Politično je lažje znižati davek na zdrava živila, kot povečati davek na nezdrava živila. FOTO: Marko Feist
    Politično je lažje znižati davek na zdrava živila, kot povečati davek na nezdrava živila. FOTO: Marko Feist

    Zaščita pred učinki podnebnih sprememb so mreže proti toči, drugo je namakanje, diverzifikacija kmetij, pa tudi kolobar in zavarovanje. Tudi ekološki kmetje imajo rastlinjake, le da pri njih rast poteka v tleh, ne v substratih ali vodi s hranili.

    Na stojnico s sezonsko zelenjavo

    V ekološkem kmetijstvu je prepletanje rastlinske in živalske proizvodnje osnova za krogotok snovi. Res pa je, da potrošniki ekološke pridelave pojedo več rastlinskih živil. Mogoče je to povezano tudi s ceno, ki je pri mesu in mlečnih izdelkih višja kot pri zelenjavi, meni Ana Frelih Larsen.

    Veliko ekoloških kmetov prodaja svoje pridelke in izdelke neposredno potrošnikom. Ana Frelih Larsen priporoča stojnico s pestrim naborom sezonske zelenjave. »Pozimi na taki stojnici ne boste našli paradižnika in kumaric, dobili boste zelje, repo ali druge gomoljnice,« pravi sogovornica, a dodaja, da bomo morali poskrbeti za to, da pride taka ponudba tudi v trgovske verige.

    Novice  |  Svet
    Spremljamo

         V živo: Prvo teroristično dejanje v ZDA po napadu na Iran?

    Spremljamo aktualno dogajanje, povezano z napadom Izraela in ZDA na Iran.
    1. 3. 2026 | 05:23
    Preberite več
    Premium
    Mnenja  |  Komentarji
    Napad na Iran

    Boštjan Videmšek: V poveljniških sobah že dolgo ni več odraslih ljudi

    Iranski odziv s povračilnimi napadi na številne države v regiji je bil ravno to, kar so si načrtovalci napada najbolj želeli.
    Boštjan Videmšek 1. 3. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Spremljamo

    Tudi Trump sporočil novico, da je Hamenej mrtev

    Spremljamo aktualno dogajanje, povezano z napadom Izraela in ZDA na Iran.
    28. 2. 2026 | 08:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Napad na Iran

    Grošelj za Delo: Izbruh regionalne vojne bi najbolj prizadel Evropo

    Stopnjevanju izraelsko-ameriških napadov bo sledilo tudi stopnjevanje iranskih protiudarov, ocenjuje obramboslovec.
    Jure Kosec 28. 2. 2026 | 16:38
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kdo je najmlajši strojevodja, ki upravlja 105 let staro lokomotivo?

    Železnica kot prelomna inovacija, ki je preoblikovala potovanja.
    Promo Delo 2. 2. 2026 | 09:01
    Preberite več
    Promo
    Delova osebnost leta
    Vredno branja

    »Ko se v obleki počutiš dobro, si boljši in prepričljivejši v komunikaciji«

    Zgodba o uspešnem podjetju, ki kroji podobo slovenskih moških.
    25. 2. 2026 | 14:43
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Ženske

    Trendi, ki jih ne smete zamuditi

    Onaplus je spletni portal priloge Ona in revije Onaplus, na katerem vas čaka še več pestrih vsebin.
    1. 9. 2020 | 12:58
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Kosilo

    Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

    Nikoli več vam ne bo zmanjkalo idej za kosilo. Vsak ponedeljek vas čaka jedilnik, ki bo popestril vaše kulinarično ustvarjanje.
    20. 2. 2024 | 13:35
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Energetske prenove stavb

    Energetska prenova ni strošek, ampak naložba

    Celovite prenove javnih in poslovnih stavb praviloma prinesejo od 30 do 60 odstotkov nižjo skupno rabo energije.
    Marjana Kristan Fazarinc 28. 2. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Energetska prenova ne koristi, če zatohlost rešujemo s prepihom

    Tri četrtine stavb v Evropi energetsko ni učinkovitih, sanacij je minimalno število, še te so pogosto neustrezne.
    Milka Bizovičar 28. 2. 2026 | 05:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Tehnološki velikani

    Evropa pred izbiro: digitalna suverenost ali digitalna kolonija?

    Evropa gradi svoj veliki jezikovni model kot temelj digitalne suverenosti. Slovenci smo zraven.
    27. 2. 2026 | 14:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Intervju

    Za ohranitev konkurenčnosti so naložbe neizogibne

    Kakovost in zanesljivost naših dobav potrjujejo reference, med njimi sodelovanja pri projektih 2TDK, SŽ in Luke Koper, pravi Niki Štimac iz Alpacem Kamnolomi.
    Marjana Kristan Fazarinc 26. 2. 2026 | 06:00
    Preberite več

    Več iz teme

    ekološko kmetijstvomladi kmetjeDelov podkastpodkast moč gospodarstvapridelava hraneMKGP

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Novice  |  Slovenija
    Iran

    Fajon obsoja napade ZDA in Izraela ter povračilne napade Irana

    Zunanji ministri držav članic EU so sklenili, da bodo v kratkem sklicali tudi izredno zasedanje skupaj s kolegi zalivskih držav.
    1. 3. 2026 | 20:33
    Preberite več
    Novice  |  Okolje
    Prehranska samopreskrba

    Ekološko kmetijstvo bolj zanima mlade

    Prekmurski ekološki kmetje so morali žito prodati v Avstrijo, ker pri nas ni skladišč, med drugim pravi Ana Frelih Larsen o razvoju, ki gre sicer v pravo smer.
    Borut Tavčar 1. 3. 2026 | 20:16
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Drama v Jihlavi

    Prepelič, Samar in Kroflič rešili Slovence iz brezna

    Slovenski košarkarji so v Jihlavi zaostajali za 19 točk, na koncu pa po preobratu premagali Češko za dve točki in zavzeli vrh lestvice v kvalifikacijah za SP.
    1. 3. 2026 | 20:14
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Like
    Like

    52 vikend izletov po Hrvaški

    Preverite zanimive namige za vikend izlete, odkrivanje krajev, spoznavanje ljudi in obisk izjemnih dogodkov.
    1. 3. 2026 | 20:00
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    Govekar četrti

    Slaba novica za Tadeja Pogačarja pred štartom sezone

    Tim Wellens je bil udeležen pri padcu 112 km pred ciljem, preizkušnje pa zaradi bolečin ni mogel nadaljevati. Matevž Govekar zelo dober četrti.
    1. 3. 2026 | 19:54
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Drama v Jihlavi

    Prepelič, Samar in Kroflič rešili Slovence iz brezna

    Slovenski košarkarji so v Jihlavi zaostajali za 19 točk, na koncu pa po preobratu premagali Češko za dve točki in zavzeli vrh lestvice v kvalifikacijah za SP.
    1. 3. 2026 | 20:14
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Like
    Like

    52 vikend izletov po Hrvaški

    Preverite zanimive namige za vikend izlete, odkrivanje krajev, spoznavanje ljudi in obisk izjemnih dogodkov.
    1. 3. 2026 | 20:00
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    Govekar četrti

    Slaba novica za Tadeja Pogačarja pred štartom sezone

    Tim Wellens je bil udeležen pri padcu 112 km pred ciljem, preizkušnje pa zaradi bolečin ni mogel nadaljevati. Matevž Govekar zelo dober četrti.
    1. 3. 2026 | 19:54
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kdaj zdravimo nestabilnost pogačice

    Kdaj pri izpahu pogačice zadošča konservativno zdravljenje in kdaj operacija? Ortopedski kirurg pojasni mehanizem poškodbe, diagnostiko in načine zdravljenja.
    Promo Delo 23. 2. 2026 | 08:19
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Je toplotna črpalka lahko tudi hranilnik energije?

    Slovenija se že več let premika v smeri energetske preobrazbe. Delež električne energije iz obnovljivih virov raste.
    Promo Delo 23. 2. 2026 | 08:53
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Meja se vse bolj briše. Je to niša za slovenska podjetja?

    Evropska konkurenčnost in gospodarska varnost temeljita na tem, da ključne tehnologije razvijamo doma in jih znamo hitro prenesti v uporabo.
    Promo Delo 8. 2. 2026 | 09:44
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Osteoporoza: kako poteka celostna rehabilitacija?

    Osteoporoza ne pomeni konec aktivnega življenja in samostojnosti! S pomočjo podporne terapije in vadbe lahko še dolgo živimo kakovostno.
    Promo Delo 24. 2. 2026 | 08:38
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Končno učinkovito orodje za vsakodnevna hišna opravila

    Orodje za domače mojstre Bosch za hitra opravila in največjo učinkovitost.
    Promo Delo 23. 2. 2026 | 09:51
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    Olimpijske igreNogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo