Električni avtomobili ne škodijo omrežju

Portugalski otok Porto Santo je prvi samopreskrbni otok na svetu, za kar je z modelom V2G (vozilo do omrežja) poskrbel Renault. Nicolas Schottey iz tega koncerna nam je ob robu konference Inovacija energetike povedal, da je povezava električnih avtomobilov z energetiko pot do preživetja evropske avtomobilske industrije. Novostim pa mora slediti tudi evropska in državna zakonodaja, ki jo spremljata vizija in volja odločevalcev.Porto Santo ste spremenili v povsem obnovljiv otok. Kako to deluje?Iz Energetike Madeire so nas povabili, da raziščemo, kako bi bilo mogoče otok spremeniti v otok obnovljivih virov energije (OVE). Za večji ...