Embalaža preprečuje delo zbirnih centrov

Pridite pogledat

Kam dati odpadke, če je povsod odpadna embalaža? Foto Jkp Slovenske Konjice



Koga ovaditi, če kdo zboli

Težave s kupi embalaže ima že večina komunalnih podjetij v državi. Foto Jkp Slovenske Konjice

Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) je danes sporočilo, da je komunalnim podjetjem poslalo poziv, naj zbirni centri za odpadke ostanejo odprti ob upoštevanju vseh ukrepov za omejevanje epidemije covida-19. Iz komunalnega podjetja Slovenske Konjice jim odgovarjajo, da je odpadna embalaža zasedla že vse pokrite površine in naj končno kaj ukrenejo.»Sporočamo, da delujemo nemoteno in sprejemamo stranke v nekoliko zaostrenih pogojih (po posameznem vozilu), kar lahko vidite tudi iz posnetkov kamere,« je MOP napisal, direktor komunalnega podjetja Slovenske Konjice, a dodal, da so z odpadno embalažo zapolnili pokrite površine, zato določenih frakcij odpadkov ne morejo več sprejemati. Konec marca so imeli že 155,39 tone komunalne odpadne embalaže. Do konca aprila se bo ta količina povečala na 215,39 tone, če ne bodo odpadne embalaže že ta mesec začeli odvažati.»Prosimo pridite vsi, ki delate od doma, mi v komunali žal tako ne morem, in poglejte v kakšnih razmerah delamo in koliko moramo tudi zaradi vas, ki še niste pravočasno sprejeli vsega, kar ste obljubljali. Kljub obljubam, ki jih poslušamo od začetka letošnjega leta moramo tvegati, da lahko opravljamo našo službo,« še dodaja Dover v odgovoru MOP.MOP je pozvalo zbirne centre za odpadke, naj skladno z veljavnim pravnim redom zagotovijo možnost odlaganja v zbirnih centrih, saj je bilo v zadnjem času zaznano povečano nezakonito odlaganje odpadkov v naravi. »Odlaganje v naravi je nedopustno, zato je ministrstvo Skupnosti občin Slovenije, Združenju občin Slovenije, Združenju mestnih občin Slovenije ter Zbornici komunalnega prebivalstva poslalo dopis, v katerem so bili izvajalci javnih služb pozvani, da se organizacija dela v zbirnih centrih uredi tako, da izvajalec obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja komunalnih odpadkov v zbirnem centru zagotovi izvajanje javne službe, in sicer da so pri delovanju centra smiselno upoštevana določila odloka.»Delovanje zbirnih centrov je po zakonu o gospodarskih javnih službah obvezno, navkljub kriznim razmeram, zato verjamemo, da bo tudi na strani občanov ravnanje z odpadki skrbno in odgovorno,« sta v dopis zapisali generalna direktorica direktorata za okoljein vodja sektorja za odpadke»Zelo se trudimo, da naši uporabniki zaradi pandemije ne bi čutili še naših zaostritev. Vendar vam žal sporočamo, da ste nas sami s svojimi dejanji že pahnili v neizhodno situacijo. Kako boste pogledali v oči svojcem zaposlenega, če se mu kaj zgodi? Zagotavljamo vam, da bomo storili vse potrebno, da zaščitimo naše zdravje in življenje zaposlenih, ki iz dneva v dan zavzeto delujejo in bomo vse stvari predali odvetniški pisarni v primeru dogodka, ki bo vplival na človeka in naravo. To niso grožnje, to so dejstva, ker tudi kot gospodarstvenik moram izpeljati vse potrebno za nemoteno poslovanje izvajanja javnih služb. Kot to zagotavljamo v normalnih razmerah. Sedaj pa so izredne razmere in ne vemo ali se tega dejstva zavedate tudi sodelavci z daljšo kilometrino na pristojnem ministrstvu,« je oster Dover, ki pričakuje obvestilo o naročilu odvoza odpadne embalaže.Direktor Zbornice komunalnega gospodarstvaje ob tem opozoril, da se v kupih embalaže redijo muhe, komarji, ščurki in glodavci, ki so dokazano prenašalci raznih virusov in bolezni. »Zato smo lahko prebivalci Slovenije ob Covidu-19 dodatno ogroženi še zaradi kakšne druge bolezni, ki jih te živali raznašajo,« pravi Zupanc.