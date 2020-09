FOTO:Emisije najbolj znižuje elektrifikacija

Da bi se izognili najhujšim posledicam podnebnih sprememb, mora svetovni energetski sistem hitro znižati emisije. Vendar kljub pozivom, ki so vsako leto bolj obupani, emisije ostajajo na netrajnostno visokih ravneh, opozarja Mednarodna agencija za energijo (IEA).Mednarodni cilji določajo, da morajo emisije doseči vrh čim prej, potem pa hitro padati do sredine stoletja, ko naj bi svet postal neto brezogljičen. Večina emisij pride iz energetike, pri čemer je hitra rast naložb v vetrne in sončne elektrarne ter električne avtomobile pokazala zmožnosti novih tehnologij pri znižanju emisij. Teh projektov bo moralo biti še veliko ...