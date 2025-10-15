Enotni v tem, da sterilizacija medvedov ni smiselna

V nadaljevanju preberite:

Upravljanje z rjavim medvedom se oddaljuje od znanosti in stroke, kar povečuje možnost za porast konfliktov, so že drugič v zadnjih mesecih opozorili strokovnjaki z ljubljanske univerze. Še naprej vztrajajo, da je odstrel medvedov, ki je bil letos zaradi sodnega sklepa zadržan, edini način za sobivanje z ljudmi. Alternativne ukrepe, ki so jih predlagali zaščitniki živali in nekatere druge organizacije, so zavrnili kot neučinkovite, neizvedljive in potencialno škodljive. Bojijo se, da jih bo ministrstvo umestilo v strategijo upravljanja rjavega medveda. Kako odgovarja ministrstvo?